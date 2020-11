Vlak naletio na srušeno stablo kod Đurđevca, nema ozlijeđenih

Pri ulasku u Sirovu Katalenu došlo je do naleta prednjeg djela vlaka na srušeno stablo te je oštećeno vjetrobransko staklo. U vlaku se nalazilo dvoje putnika

<p>Putnički vlak na liniji Križevci-Virovitica naletio je u subotu navečer pri ulasku u Sirovu Katalenu na srušeno stablo i oštećeno mu je vjetrobransko staklo, no nitko nije ozlijeđen, izvijestila je u nedjelju koprivničko-križevačka Policijska uprava.</p><p>U 23.08 sati, 39-godišnji strojovođa upravljao je putničkim vlakom broj 2317 koji je prometovao na relaciji Križevci – Bjelovar – Kloštar Podravski – Virovitica, prilikom ulaska Sirovu Katalenu došlo je do naleta prednjeg djela vlaka na srušeno stablo te je oštećeno vjetrobransko staklo. U vlaku se nalazilo dvoje putnika, koji nisu ozlijeđeni, navodi se u policijskom priopćenju.</p><p>PU ističe da kriminalističkim istraživanjem nije utvrđena prekršajna odgovornost strojovođe. Željeznički promet na relaciji Bjelovar – Kloštar Podravski bio je obustavljen do danas u 1.06 sati. </p>