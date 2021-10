Sjedila sam i gledala sam televiziju i najednom je počelo sve. Imala sam osjećaj da će se srušit sve. Izletjela sam vani i u međuvremenu je to stalo. Ja sam bila sva u strahu i onda su mi i susjedi izašli i kažu srušilo ti je. Tu smo prije držali stoku - rekla je vlasnica staje Senka Punda Žitnik koja živi sama u mjestu Liska u sklopu općine Dugopolje.

- U jednom trenutku čulo se nešto sad ne znam je li to bilo prilikom urušavanja ili je to bio potres - nastavlja Senka sva prestravljena.

Dodala je Senka kako na kući na svu sreću nije imala nikakvih oštećenja i da je to odmah prvo pregledala.

- Sanirat će to nama općina Dugopolje i stvarno su momci vrijedni svaka im čast. Sve su to bagerom digli i doći će još nešto tu postaviti da se ne prolazi baš blizu i rekli su da ću ja napisati jedan dopis i oni će to onda sanirati - nastavlja gospođa.

- Zaspala sam tek oko 4 ujutro, a ovdje živim sama - rekla je.

Podsjetimo, Dalmaciju je jučer pogodio snažan potres, a prema prvim procjenama bio je 5,1 po Richteru pa su na kraju spustili jačinu na 4,6 po Richteru. Više pročitajte OVDJE.