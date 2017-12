Pronašli su sve pse, ali oni više nemaju ni vlasnika niti doma...

Pas Gricko, koji živi u skloništu Veterinarske bolnice u Poreču i čije je posljednje dane obilježila velika tuga, napokon je malo živnuo i počeo jesti. Više nije sam i uz njega je napokon njegov brat Kiko.

O Gricku smo pisali jer je njegov vlasnik Vladimir Jerman (64) iz Pazina poginuo u prometnoj nesreći 15. prosinca nadomak Poreča. U automobilu su s njim tada bila tri njegova psa. Jedan je poginuo zajedno s njim, a Gricko i drugi, šokirani i prestrašeni, pobjegli su nakon nesreće.

Gricka su brzo našli istarski volonteri, a potraga za drugim psom trajala je danima. Za to vrijeme Gricko je bio u teškoj depresiji i odbijao je hranu. Isprva se mislilo da je pas za kojim se traga ženka, njegova sestrica, no ispostavilo se da je također riječ o mužjaku, Grickovom bratu. Zove se Kiko i nađen je u subotu, a čim ga je Gricko ugledao u skloništu živnuo je i stanje mu se poboljšalo.

Gricko i Kiko

U međuvremenu se ispostavilo da je poginuli vlasnik imao još jednog, četvrtog psa, i taj je nakon njegove smrti nekoliko dana bio sam u kući a da to nitko nije znao.

Njegovo ime je Miki, spašen je i on, te sada dane provodi u skloništu za napuštene životinje Happy End u Pazinu.

Miki

Pokojni Vladimir živio je sam sa svojim psima za koje je bio iznimno vezan, kao i oni uz njega. Tragična nesreća ih je razdvojila i psima njihovog najdražeg vlasnika više ništa ne može vratiti. No traže se dobri ljudi koji bi im pružili novi dom i mnogo ljubavi, s obzirom da Vladimirova rodbina nije zainteresirana za pseću ekipu. Najidealnije bi bilo da se udome zajedno, no s obzirom da je to teško izvedivo, udomljavat će se i pojedinačno.

Tko želi da mu najbolji prijatelj postane Gricko ili Kiko iz porečkog skloništa neka se javi na broj 099/374-7424, a tko bi pružio dom Mikiju iz pazinskog skloništa neka zove 099/746-7006.