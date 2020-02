Vlasnik mjenjačnice varao ljude u Šibeniku: Uzeo 2 milijuna kn

Kaznenu prijavu podigla je šibenska policija protiv 35-godišnjeg vlasnika mjenjačnice koji je 64-godišnjakinju, 64-godišnjaka i 72-godišnjaka oštetio za ukupno 2 milijuna kuna, doznajemo u policiji.

Prva žrtva vlasnika mjenjačnice bila je 64-godišnjakinja koja je 23. studenog 2018. godine došla u mjenjačnicu u Šibeniku gdje je htjela promijeniti 10.000 eura. No, vlasnik joj je rekao da joj novac ne može promijeniti odmah već joj je izdao dokument u kojem je naznačio da će joj zaprimljeni novac vratiti do 30. studenog 2018., dakle za sedam dana. Od tada do 20. siječnja ove godine vlasnik mjenjačnice je 64-godišnjakinju držao u zabludi da će joj povjereni novac vratiti, a vratio joj je samo 500 eura te je na kraju žena oštećena za 9.500 eura, odnosno 72.000 kuna.

Policija je daljnjim istraživanjem utvrdila da je vlasnik mjenjačnice od kraja 2018. godine i tijekom 2019. godine na isti način oštetio 72-godišnjaka koji mu je u više navrata donosio na promjenu različite iznose stranih valuta koje je namjeravao promijeniti u kune, i to u sveukupnoj vrijednosti od 1.920.000 kuna. Vlasnik je i njemu izdavao potvrde u kojima je naznačivao da će mu novac vratiti, no 72-godišnjaku na kraju nije vratio ništa te je njega oštetio za iznos od 1.920.000 kuna.

Na isti način 35-godšnji vlasnik mjenjačnice u Šibeniku prevario je 64-godišnjaka koji mu je 29. studenog prošle godine predao kune koje je htio promijeniti u eure. Njemu je novac obećao vratiti do 2. prosinca, a na kraju ga je oštetio za ukupno 44.000 kuna.

Po provedenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.