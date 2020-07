Vlasnik pitona s Jaruna: Želim Biggieja natrag, ima svoju sobu

<p>Istina je da sam imao biljke na terasi, no nije ih bilo 25, nego 19, i uzgajao sam ih za osobne potrebe, a ne za preprodaju, kako tvrde, započeo je svoju priču <strong>T. M.</strong> (37) sa zagrebačkog Jaruna.</p><p>U fokus javnosti dospio je nakon što se saznalo da je u stanu, osim stabljika marihuane visine između 10 i 130 cm, držao burmanskog pitona dugog 5,5 metara i teškog oko 50 kilograma. Pitona, koji je bio dobrog zdravlja i općeg stanja, privremeno je zbrinula ekipa Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba i Zoološkog vrta Grada Zagreba. Trenutačno je u karanteni. Njezin vlasnik kaže da se zmija zove Biggie i da ima oko sedam godina. Odlučan je u namjeri da Biggieja što prije dovede kući.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Piton se omotao oko srne</strong></p><p>- Nije mi to prva zmija, imao sam ih jedanaest. Kad sam je nabavio, imala je 30-35 centimetara dužine i stala je u plastičnu posudu za sladoled. Prvo sam je hranio štakorima. Kako je rasla, nisam je želio hraniti zečevima jer ih volim, nego je svaka dva tjedna hranim zamrznutim pa odmrznutim kokošima - govori T. M., dok nam se dva stafordska bull terijera motaju oko nogu. Jedan, star pet godina, je njegov, dok je drugi kod T. M. na dresuri.</p><p>Imao je i kraljevskog pitona, koji je preko krova otpuzao susjedi na terasu prije pet godina.</p><p>- Moja poznanica ga je pustila na krov. Ona je tog pitona odnijela i u bolnicu - kaže naš sugovornik te pojašnjava da je kraljevski piton manji od burmanskog i naraste do dva metra, i to ženka, dok je njegov bio mužjak.</p><p>U listopadu 2017. netko ga je anonimno prijavio da zmiju šeta vani. Tad mu je u stan došla inspekcija Ministarstva zaštite okoliša. Inspektorica je utvrdila da je zmiju legalno kupio u pet shopu. U nalazu, koji nam je dao na uvid, konstatirala je da je zmija u urednom stanju i u urednom okruženju te ga upozorila da je više ne izvodi van radi sigurnosti, kako ljudi, tako i same zmije.</p><p>Osim burmanskog i kraljevskog pitona, imao je i dvije boe, četiri kukuruzne zmije te dvije štakorašice. Riječ je o neotrovnim zmijama. Za Biggieja je, kad je prerastao terarij, uredio cijelu sobu. Pitamo ga za biljke, za što ih koristi.</p><p>- Te biljke, osim THC-a, sadrže i CBD. Imam nalaz psihijatra u kojemu je navedeno da biljke s CBD-om koristim već godinama za ublažavanje epi napadaja, problema sa spavanjem te bolova u leđima i koljenu jer sam se ozlijedio u prometnoj nesreći nakon pada s motocikla. Ne želim piti tablete, radije prije spavanja zapalim ‘joint’ ili napravim shake od mlijeka i banane u koji dodam vrh svježe odrezan s biljke - kaže.</p><p>Pojašnjava da su među 25 biljaka, koje je policija zaplijenila i odnijela, tri muške biljke, dok su dvije biljke već počele žutjeti. Naglašava da nije imao nikakvu opremu za pakiranje, vrećice, vage, kao ni sušene vrhove biljke.</p>