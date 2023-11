Vlasnik riječkog restorana: 'Pao mi je promet 60 posto, dao sam i otkaze. Mi nismo ništa krivi...'

Pacijent se i dalje nalazi na odjelu, dobrog je općeg stanja, stabilno je i oporavlja se. Pacijent i sam prati medije te nije suglasan da detaljnije komuniciramo njegove osobne, a posebno zdravstvene podatke, doznajemo iz riječke bolnice o stanju mladića (19), koji je prošlu subotu popio lužinu iz boce u riječkom kafiću koja mu je spalila jednjak.

Nakon rezultata analize te bočice Romerquella, koju je proveo Centar za vještačenja "Ivan Vučetić", a kojim je utvrđeno da se u spornoj bočici nalazila lužina, nastavlja se istraga koja bi trebala otkriti kako je lužina dospjela u bocu.

- Nastavljamo s provođenjem krim istrage kako bi se utvrdilo na koji način je lužina došla u bocu. Policija surađuje sa svim nadležnim institucijama - potvrdila je policija.

U riječkom kafiću nesmetano se radi sve ove dane, pa je tako unutarnji dio kafića i danas bio pun gostiju, nešto manje bilo ih je na terasi, ali to je zbog lošeg vremena, tj. kiše, koja jutros pada u Rijeci.

- Ne bojimo se, u ovaj kafić dolazimo svaki dan na pauzi od posla, popijemo kavu i vodu, a gazirana pića i tako ne konzumiramo. Ako je istina da je netko ulio lužinu u bocu, to se moglo dogoditi bilo gdje, pa je svejedno dolazimo li ovdje ili bilo gdje drugdje na kavu. Nadamo se samo da se takvo što više neće ponoviti - kažu djelatnice obližnje Porezne uprave, kojima je taj kafić svakodnevna destinacija u vrijeme marende.

- Ne vjerujem da je netko od djelatnika namjerno stavio lužinu u bocu, poznajem te konobare, često tu dolazim, to su sve vrijedni, mladi ljudi, ne vidim zašto bi to netko namjerno uradio. Nema mi logike ni da je u bocu netko možda natočio neko sredstvo za čišćenje pa to zabunom poslužio jer, koliko vidim iz medija, dečko je sam otvorio bocu koja mu je donesena na stol. Mislim da se vjerojatno radilo moguće o nekoj manjoj seriji boca iz proizvodnje, koje su bile kontaminirane, što bi objasnilo i slučaj iz restorana u svibnju. Zakazale su i institucije koje su bile nadležne obavijestiti javnost odmah, a ne tri dana nakon što se dogodio drugi slučaj, o kojem se doznalo iz objava na društvenim mrežama - kazao je gost koji je u kafiću jučer također pio kavu.

Djelatnici kafića ni jučer nisu bili voljni davati izjave, a na naše upite iz uprave Sladisa, koji je vlasnik kafića, do objave ovog teksta nismo dobili odgovor.

- Ovaj tjedan je bila policija, inspekcija i svi koji su nadležni u istrazi, izuzeli su predmete koji se dovode u vezu s događajem. Nakon toga nisu dolazili, a koliko znam, istraga je i dalje u tijeku te nismo u mogućnosti davati daljnje izjave dok se ona ne okonča. A i da jesmo, ne znam što bih vam više mogao reći niti imam ikakvih saznanja o tome kako je lužina mogla dospjeti u bocu. Nadam se da će to nadležne službe otkriti - kratko nam je kazao umirovljeni bivši vlasnik, čiji je kafić sad u nadležnosti njegove kćeri.

Iz riječkog restorana u kojem je na isti način u svibnju stradao Puljanin doznajemo kako je policija danas ponovno došla u objekt i uzela uzorke sredstva za čišćenje.

- Uzeli su sredstva za čišćenje koja koristimo svi u ovoj industriji, a koja imaju iste pH vrijednosti kao i ona koja za ispiranje boca koriste tvornice koje pune boce pićima. Sad se sve pokušava svaliti na nas male radnike, a zaštiti divove. Zbog svega mi je promet opao za 60 posto, trpim velike financijske gubitke i, nažalost, morao sam otpustiti neke djelatnike zbog svega toga. Najveće zlo je što je stradao moj gost i dečko iz kafića i što im je zbog svega narušeno zdravlje - smatra vlasnik restorana.