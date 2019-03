Vođa bande djedice provalnici dobio 10 godina zatvora

Vođa bande 'djedica provalnika' osuđen je u petak na deset godina zatvora na sudu u Londonu kao organizator najveće pljačke u britanskoj povijesti koja je 2015. počinjena u Londonu.

Michael Seed (58) kojeg su kolege prozvali Basil, uhićen je prije godinu dana u svom stanu na sjeveru Londona. Taj stručnjak za sustave za uzbunjivanje bio je posljednji član bande koji je još bio na slobodi.

- Vaša je uloga bila presudna - rekao mu je sudac Christopher Kinche tijekom izricanja presude na sudu u Woolwichu, na istoku Londona.

