'Voda bila visoka 50 metara': Kiša je začepila Pazinsku jamu

Uslijed ekstremnih količina oborina koje od petka do nedjelje padale na području Istre, noćas se zaštopala i Pazinska jama, pa je došlo do naglog porasta vodostaja i velike poplave. Nakon što je sinoć voda došla gotovo do razine mosta Sv. Jožefa, jutros i je most u potpunosti poplavljen.

Kako je izvijestila speleologinja Saša Bačić, voda je visoka čak 50 metara. Do poplave možda ne bi došlo da voda uz svoj tok nije pokupila mnoštvo smeća, trupaca i granja i time u potpunosti zakačila protok Pazinčice u jamu.

Ovaj nesvakidašnji događaj privuklo je mnogo mještana na sve dijelove grada, pa su mnogi fotografijama ovjekovječili potop koji se ne vidi toliko često. Voda sigurno otječe, komentirali su mnogi, jer inače bi razina bila još i viša.

Nakon što su vodostaji Mirne i Raše jučer nabujali pri čemu je prednjačila Raša s 614 cm, jutros je njen vodostaj iznosio 362 cm, piše Istramet.

Foto: Saša Alex/Istramet Pazinska jama, foto: Saša Alex

Foto: Alen Covacci/Istramet Mirna, foto: Alen Covacci