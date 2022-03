Ekonomski rat koji je Zapad poveo protiv okupatora Ukrajine ispostavio se kao ništa manje razoran od konvencionalnog sukoba, posebice ako invazija potraje pa financijski ostracizam sve više bude nagrizao rusko i bjelorusko gospodarstvo. Sasvim je jasno da same sankcije neće prekinuti agresiju, no one nisu ni tome namijenjene, nego da devastacijom ekonomije rat učine nepopularnim među stanovništvom zemlje agresora. Zemlje koje uvode sankcije - u ovom slučaju zemlje EU-a i SAD - također mogu pretrpjeti ekonomske štete od ometanja međunarodnih tokova roba i kapitala.