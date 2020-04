Vodič: Radna vremena trgovina i rasporedi javnog prijevoza

Što se sve otvara u prvoj fazi od ponedjeljka 27. 4.

1. Omogućuje se rad svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkog centra

2. Omogućuje se nastavak rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti, osim onih u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, i to uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti (npr. postolar, krojač, izrada ključeva, poslovnica turističkih agencija, foto studio…)

3. Uvode se javne gradske i prigradske prijevozne linije i brzobrodske linije za otoke koji nisu povezani trajektnom linijom.

4. Omogućuje se rad knjižnica, muzeja, galerija, antikvarijata i knjižara

5. omogućuju se treninzi sportašica i sportaša I. i II. kategorije u pojedinačnim sportovima te seniorskim sportskim ekipama koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja

6. Omogućuje se provedba državnog stručnog ispita za prioritetne grupe polaznika

Radno vrijeme SPAR trgovina

Svi SPAR supermarketi i INTERSPAR hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj od ponedjeljka 27. travnja rade od 7:30 do 21 sat od ponedjeljka do subote. Ove nedjelje još trgovine rade od 8 do 17 sati.



Radi dezinfekcije prodajnog prostora i osiguranja sigurne kupovine, za sve naše kupce uvedena je i pauza u trajanju od 14 do 15 sati.

Od 7:30 do 21 sat, uz pauzu rade, i svi INTERSPAR hipermarketi u trgovačkim centrima Arena Centar, City Center One, Emmezeta, Garden Mall, Supernova, Tower centar i Marti centar u Rijeci, Zadar City Galleria te Mall of Split.



Slijedeći upute Nacionalnog stožera, nastavljamo s osiguravanjem maksimalne zaštite za sve naše djelatnike i kupce koje pozivamo da se i dalje maksimalno pridržavaju svih uputa epidemiologa, prije svega o držanju obavezne fizičke distance.



Popis svih SPAR i INTERSPAR trgovina, kao i njihovo radno vrijeme, dostupan je na službenim stranicama SPAR Hrvatska.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Radno vrijeme Konzum trgovina

Od ponedjeljka do subote dvokratno, nedjeljom zatvoreno.

Sve trgovine će od 27.4.2020. raditi od 7:00 do 13:30 sati i od 14:30 do 21:00 h, svaki dan od ponedjeljka do subote. Nedjeljom naše prodavaonice neće raditi.

Isto se odnosi i na uslugu POKUPI.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Radno vrijeme LIDLA

Od ponedjeljka 27. travnja, sve trgovine radit će prema novom rasporedu.

Svakoga dana između 13:30 i 14:30 sati sve će trgovine biti zatvorene kako ne bi došlo do preklapanja radnika iz dvije smjene te kako bi se trgovina još jednom temeljito dezinficirala.

Također, trgovački lanci neće raditi nedjeljom i blagdanom.

Ove subote i nedjelje, 25.4.i 26.4., trgovine će raditi prema dosadašnjem rasporedu, oba dana do 17 sati.

Radna vremena svih trgovina po uobičajenom radnom vremenu pogledajte ovdje.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Arena Centar Zagreb

Sukladno odluci mjerodavnih tijela Republike Hrvatske privremeno se između ostalog ograničava rad u trgovini i uslužnim djelatnostima te su sukladno tome u Arena Centru otvorene samo trgovine izuzete iz ove zabrane:

INTERSPAR – 08-17h / Od 27.4. PON-SUB 7:30-21:00, PAUZA od 14:00-15:00/ Zbog održavanja godišnje inventure 03.05.2020. Interspar će biti zatvoren za kupce

bio&bio – 08-17h

dm – 08-17h

Exclusive Change – 08 - 17h

Farmacia – 09 - 17h ponedjeljak- petak, 09 - 12h subota

Fina – 10 - 17h ponedjeljak - petak

Gligora – 08 - 17h

Javni Bilježnik Maja Peris – 8:30 do 19:00h ponedjeljak- petak (pauza za dezinfekciju od 13:30 -14:00h)/ Od 09.05. subota- 8:30-13:00h

Müller – 08-17h

PBZ – 11- 17 h ponedjeljak - petak

Polleo Sport – 09- 17 h

Zoo City – 9-17h

Detaljan popis trgovina koje će raditi u Arena Centru, baš kao i njihovo radno vrijeme, promptno će se ažurirati na njihovim stranicama.

Javni prijevoz - ZET - autobusi i tramvaji

Od ponedjeljka, kada se opet uvodi javni gradski i prigradski promet, ZET će u promet pustiti 111 autobusnih linija prema prilagođenome voznom redu.

Tako će umjesto tramvaja u prometu i dalje biti autobusne linije koje prometuju trasama noćnih tramvajskih linija (31 Črnomerec – Savski most, 32 Prečko – Borongaj, 33 Gračansko Dolje – Savišće i 34 Ljubljanica – Dubec). Tramvajske linije bit će postupno uspostavljane, ovisno o sigurnosnim procjenama i stanju na trasama kojima prolaze, izvijestio je u petak ZET.

Radi poštovanja epidemioloških mjera, preporučuje se nositi zaštitne maske, dezinfekcija ruku i držanje socijalne distance.

ZET će, ističe, kao i do sada, dezinficirati vozila tri puta na dan te ih provjetravati kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze koronavirusom.

Prijevoz će se od ponedjeljka naplaćivati na svim autobusnim linijama, a karte će se moći kupovati na uobičajenim prodajnim mjestima te od vozača. U skladu s time, za putovanje linijama ZET-a nisu potrebne propusnice Stožera civilne zaštite, nago valjane vozne karte, podsjeća ZET.

Još jedanput ZET poziva putnike da se pridržavaju uputa epidemiologa kako bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje drugih.

Novi režim vožnje bit će u primjeni do daljnjeg i ovisit će o razvoju epidemiološke situacije te daljnjim naputcima mjerodavnih tijela. Popis autobusnih linija koje će biti u prometu od ponedjeljka te rasporedi vožnje dostupni su OVDJE.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Javni prijevoz - splitski Promet

Od ponedjeljka 27.04.2020. ponovno se uspostavlja javni prijevoz putnika na redovnim linijama uz naplatu putnih karata, a sukladno tome prestaje prijevoz na posebnim linijama, a koji je bio besplatan uz predočenje propusnica odnosno iskaznica civilne zaštite.

Promet je danas također izvijestio da će od ponedjeljka (27.04.) sva prodajna mjesta ove tvrtke raditi po uobičajenom radnom vremenu. Svi putnici koji su kupili pokaznu markicu za ožujak ostvaruju pravo vožnje do nedjelje 10.05.2020.

Napominju da će svim putnicima koji kupe pokaznu kartu za svibanj na istoj biti otisnut broj ‘4’ umjesto ‘5’ i to u svrhu racionalizacije troškova poslovanja – koristit će se pokazne markice tiskane za travanj koje zbog prekida javnog prijevoza nisu puštene u prodaju.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Od ponedjeljka, 27. travnja 2020. godine, u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o popuštanju mjera sprječavanja zaraze koronavirusom, KD Autotrolej kreće s normalizacijom prometovanja na svim gradskim i prigradskim linijama. Autobusi će od ponedjeljka voziti prema pojačanom voznom redu za nedjelju, a po potrebi vozni red će se prilagođavati i mijenjati.

Tako će vozni red za nedjelju biti pojačan dodatnim polascima, osobito u terminima koje radnici koriste za dolazak i odlazak na posao.

S obzirom da određene linije ne prometuju nedjeljom, dodaju se polasci u vrijeme dolaska i odlaska s posla na linijama 1B, 2A, 4A i liniji za KBC.

U narednom periodu, vozni red će se mijenjati, odnosno prilagođavati potrebama korisnika, kao što je bio slučaj i s izvanrednim linijama.

Također, za sve korisnike javnog gradskog prijevoza u ponedjeljka, 27. travnja 2020. godine, kreće i prodaja mjesečnih prava, odnosno karata za mjesec svibanj i to po punoj cijeni za kategoriju radnika, koja je tijekom travnja bila smanjenja za 50 %.

U prodaji će biti i karte za sve kategorije korisnika prema redovnim cijenama. S radom kreće i prodajno mjesto Jelačićev trg 3 prema redovnom radnom vremenu, od 6.30 do 19.30 sati, te subotom od 7.30 do 16.30 sati. Mjesečne karte će se, kao i do sada, moći kupiti i na kioscima.

Vozni redovi linija koje kreću od ponedjeljka, 27. travnja 2020 godine, dostupni su OVDJE.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Javni prijevoz - gradski prijevoz Osijek

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, ukida se Odluka o obustavi javnog gradskog prijevoza, koja je bila na snazi od 22. ožujka 2020., te se od 27. ožujka postupno normalizira javni gradski prijevoz.

Sukladno Preporuci za rad HZJZ u djelatnosti javnog gradskog prijevoza putnika, GPP je osigurao sve potrebne uvjete za postupnu normalizaciju prometa, prema sljedećem:

- Sve tramvajske i autobusne linije od 27. travanja su aktivne

- Vozni redovi će se postupno normalizirati sukladno potražnji korisnika, a trenutni se mogu provjeriti na mrežnim stranicama GPP-a: www.gpp-osijek.com

- Prodaja karata za svibanj kreće od 27. travanja, na prodajnim mjestima GPP-a i na svim prodajnim mjestima Tiska

Karte se prodaju za sve kategorije putnika.

- Vozači još neko vrijeme neće prodavati karte. Jednokratne, dnevne i vrijednosne karte moguće je kupiti/nadopuniti na prodajnim mjestima Tiska, a dostupna je i jednokratna i dnevna digitalna karta putem aplikacije Smartica.

Za kupovinu i nadopunu kartica, GPP je otvorio prodajna mjesta u C. Hadrijna 1 (Remiza) i Gajev trg.

Prodajno mjesto u Pothodniku ne radi.

Radno vrijeme prodajnog mjesta C. Hadrijna:

pon. – pet. 6:30 – 19:30

sub. 8:00 – 13:00

Radno vrijeme prodajnog mjesta Gajev trg:

pon. – pet. 6:30 – 19:00

sub. 8:00 – 12:45

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Javni prijevoz - Liburnija Zadar

Na temelju Odluke Vlade RH od dana 27. travnja 2020. godine uvodi se javni gradski i prigradski prijevoz, ali po reduciranom redu vožnje koji će biti objavljen pod istom rubrikom "NOVOSTI" dana 27. travnja 2020. godine.

Svi putnici koji su kupili pokaz za mjesec ožujak 2020. godine istim će se moći voziti do kraja travnja 2020. godine.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Javni prijevoz Pulapromet

Na osnovi Odluke nacionalnog stožera i Vlade od 27. travnja ponovo će se uspostaviti javni prijevoz putnika.

Budući da određene djelatnosti postupno prelaze u fazu normalizacije poslovanja tako i prijevoz započinje sa reduciranim vožnjama koje su bile u primjeni od 16. – 20.03.2020. godine. Pulapromet će stoga od ponedjeljka krenuti sa rasporedom vožnje koji je inače u primjeni subotama a ovisno o stanju vezano uz Covid 19 prilagođavati ćemo se preporukama Stožera za civilnu zaštitu Istarske županije kao i odlukama Grada Pule.

Budući da još uvijek nije poznato kakve će mjere preporučiti Hrvatski zavod za javno zdravstvo smatramo da bi putnici morali radi sebe ali i radi drugih putnika u autobusu nositi zaštitne maske, održavati rastojanje a na ulazu u autobus koristiti i postavljeni dezinficijens.

Pulapromet će se pobrinuti da svi vozači koriste zaštitne rukavice i zaštitne maske, također provoditi ćemo svakodnevno čišćenje autobusa a od naših putnika i njihove prilagodbe novim modelom ponašanja ovisiti će kada će se cjelokupna situacija potpuno normalizirati.

Više informacija OVDJE.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Pravila za javni prijevoz

Zbog mogućnosti prijenosa bolesti COVID-19, privremeno se za vrijeme trajanja proglašene epidemije te bolesti, obustavlja:

javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza

javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu i

javni međunarodni i međugradski prijevoz osoba u željezničkom prometu.



Pružatelji usluga tramvajskog i drugog javnog gradskog i prigradskog prometa obvezni su promet organizirati uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom.



Pružatelji usluga u tramvajskom i drugom javnom prijevozu obvezni su svoje zaposlenike educirati o općim protuepidemijskim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom te ih istaknuti na vidno mjesto u svakom vozilu ili vagonu.



Putnici u tramvajskom i drugom javnom gradskom i prigradskom prometu obavezni su pridržavati se svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na vožnju javnim prometom.



Za vijeme trajanja ove Odluke željeznički i autobusni kolodvori mogu biti otvoreni, uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, samo za potrebe javnog gradskog i prigradskog prometa.



Opće protuepidemijske mjere i posebne preporuke i upute Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Pravila za rad trgovina

Odluku kojom se uređuje radno vrijeme i način rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa.

Radno vrijeme prodavaonica, skladišta, tržnica na veliko, tržnica na malo i drugih oblika prodaje robe izvan prodavaonice određuje se sukladno članku 57. Zakona o trgovini, kao i prije proglašene epidemije bolesti COVID-19, izuzev nedjelje, blagdana i neradnih dana kada se ne radi.



Navedeni prodajni objekti u kojima radno vrijeme traje duže od 10 sati, obvezni su organizirati dvokratno radno vrijeme, pri čemu kod takve organizacije radnog vremena, radi čišćenja i dezinfekcije prostora prodavaonica i izmjene radnika koji u njima rade, prekid rada ne može biti kraći od jednog sata.



Nedjeljom, blagdanima i neradnim danima iznimno je dopušten rad kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na bezinskim postajama.



Sve prodavaonice i svi prodajni objekti obvezni su svoj rad organizirati pridržavajući se općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.



Vlasnici prodavonica i prodajnih objekta, odnosno poslodavci, obvezni su svoje zaposlenike educirati o općim protuepidemijskim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na djelatnost trgovine te istaknuti posebne preporuke i upute na ulazu u svaku prodavaonicu i svaki prodajni objekt.



Općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje se odnose na djelatnost trgovine obvezni su pridržavati se i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama i prodajnim objektima.

Mjere u trgovinama

Radi sprečavanja širenja infekcije u trgovinama, potrebno je osigurati fizički razmak među kupcima te između kupaca i radnika trgovine.

Potrebno je također omogućiti dezinfekciju ruku kupcima na ulasku u trgovinu te smanjiti bliski kontakt radnika koji rade u odvojenim smjenama.



Radi smanjenja fizičkog kontakta potrebno je:



1. Ograničiti broj kupaca koji istovremeno borave u trgovini.

15 kupaca na 100 m² neto. Maksimalni broj kupaca koji mogu istovremeno boraviti u trgovini ovisi o neto površini trgovine (površina koja je predviđena za kretanje kupaca, tj. bruto površina umanjena za površinu koju zauzimaju izlošci, police, blagajna, hladnjaci i ostala oprema trgovine). Najveći broj kupaca koji može istovremeno boraviti u trgovini je neto površina u četvornim metrima podijeljena sa 7. Ako je teško odrediti neto površinu, može se najveći broj kupaca koji istovremeno smiju biti u trgovini izračunati da se bruto površina podijeli s 10.

Ograničenje broja kupaca. Nakon što u trgovinu uđe maksimalno dozvoljen broj kupaca, daljnji ulasci su mogući tek kad netko od kupaca izađe, tj. na jednog koji izađe, jedan može ući.

Posebna pravila za trgovine tekstila. U trgovinama tekstila preporučuje se prodaja bez isprobavanja odjevnih predmeta. Epidemiološki se ne preporučuje isprobavanje odjevnih predmeta koji se oblače i svlače preko glave. Ako je nužno isprobati odjevne predmete, nekupljena roba mora se spremiti na pet dana u za to predviđeni prostor prije ponovnog stavljanja u prodaju. Isto vrijedi i za odjevne predmete iz povrata.

Ograničen broj košarica i kolica. U trgovinama koje imaju košarice ili kolica, ograničenje broja kupaca koji ulaze u trgovinu može se postići na način da se na raspolaganje stavi onaj broj košarica ili kolica koji odgovara najvećem broju kupaca koji mogu istovremeno biti u trgovini te da se ulazak uvjetuje preuzimanjem slobodne košarice ili kolica.



2. Osigurati zaštitne maske i fizičku distancu za osoblje koje dolazi u kontakt licem u lice s kupcima

Maksimalna zaštita kupaca i prodajnog osoblja. To se odnosi na blagajnike, poslužitelje, osoblje koje objašnjava karakteristike proizvoda i slično. Osoblje treba prilikom interakcije s kupcem koristiti zaštitnu masku koja prekriva nos i usta. Treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će periodički dezinficirati ruke. Ako je moguće, prostorno osigurati razmak od minimalno dva metra između poslužitelja ili blagajnika i kupca prilikom izdavanja robe i plaćanja robe. Ako je moguće ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu posluživanja i na blagajni, koja će fizički odvojiti blagajnika od kupca. Treba poticati bezkontaktno plaćanje kreditnim karticama.



3. Osigurati minimalni kontakt između djelatnika koji rade u različitim smjenama

Dvosmjenski rad. Ako je moguće, organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja. Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola.



4. Osigurati dezinfekcijsko sredstvo za ruke kupaca i obavijesti za kupce te kontinuirano provoditi dezinfekciju površina koje se često diraju

Dezinfekcija prostora. Na ulazu u trgovinu treba kupcima biti osiguran dispenzer s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku. Također na ulazu treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi održavanja razmaka od minimalno dva metra među kupcima te između kupaca i osoblja. Kvake i rukohvate na vratima te površine, rukohvata i rubove vrata na hladnjacima i ostale površine za koje se uoči da ih kupci često dodiruju trebaju se kontinuirano prebrisavati dezinficijensom na bazi alkohola.



5. Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem osoblja

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Osoblje treba prije dolaska na posao izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine ili hitnoj medicinskoj službi u slučajevima kad je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje.

