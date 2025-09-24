Obavijesti

Vodice pod vodom: 'Ovo je prvi put da vidim jezero u gradu'

Piše Bogdan Blotnej, Petra Mustać,
U sat vremena je palo 146,6 litara kiše po metru četvornom. U pomoć su nam došli i vatrogasci iz DVD-a Vodice, Zatona i Šibenika, a trenutno je 15 ispumpavanja u tijeku, kažu iz JVP Vodice

Bila je velika kiša, baš je stislo kod pijace i kod hotela Imperijal. Sat vremena je trajalo, jedna žena je ostala u automobilu, ušla je voda, i zapravo je vozilo uništeno.

Javio nam je to čitatelj Goran, koji je poslao snimke iz potopljenih Vodica. Kaže da je kiša normalna stvar u jesen, ali sad prvi put, kaže, vidi i jezero u Vodicama. Snimke pokazuju ceste koje se nalaze tik uz rivu. Potpuno su pod vodom, kao i parkirališta i ulazi u kuće i zgrade. Šteta je velika, no tek treba procijeniti iznose.

- Imali smo veliku količinu oborina i bujične poplave, a sve je počelo nešto iza 11 sati. U sat vremena je palo 146,6 litara kiše po metru četvornom, što govori kakav je to veliki pljusak bio. U pomoć su nam došli i vatrogasci iz DVD-a Vodice, Zatona i Šibenika, a trenutno je 15 ispumpavanja u tijeku. Radi se o poplavljenim obiteljskim kućama, ali ljudi još zovu i prijavljuju štetu, kazao je Josip Begić zapovjednik JVP-a Vodice.

Da su problemi veliki, javili su i iz Ravnateljstva Civilne zaštite.

- Županijski centar 112 Šibenik Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH zaprimio je od 10:15 sati više dojava građana o posljedicama obilne kiše koja je zahvatila područje Šibensko-kninske županije. Dojave su se odnosile na plavljenje objekata i poteškoće u cestovnom prometu. Zbog loših vremenskih uvjeta i vode na kolniku prekinut je promet Jadranskom magistralom ( DC8) između Vodica i Pirovca te lokalnom cestom Tribunj-Ivinj, a obilazak je cestom Kapela-Putičani-Šibenik. Nadležne službe su obaviještene i interveniraju - pišu iz Ravnateljstva.

