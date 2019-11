Lažna uzbuna: 'Slučajno smo pristinuli alarm za otmicu...'

Nizozemska žandarmerija je objavila u srijedu kako istražuju "sumnjivu situaciju" u zrakoplovu u zračnoj luci Schiphol u Amsterdamu. Malo kasnije su objavili da su posada i putnici na sigurnom i da istraga još traje. Riječ je o zrakoplovu kompanije AirEurope, a avion je trebao poletjeti za Madrid.

Sama kompanija AirEurope je kasnije objavila kako je riječ o lažnom alarmu.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.