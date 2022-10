Vojni analitičar: Lukašenko će ući u rat jer duguje Putinu

Otvoreno uvlačenje Bjelorusije u rat opasno je kompliciranje situacije. Možemo reći da je njihov predsjednik Aleksandar Lukašenko do sada bio distanciran, iako je dao prostor svoje zemlje za rusku invaziju na Ukrajinu. No ako se sad uključi i njihova vojska, to će sve otežati i dodatno ozbiljno eskalirati rat, kaže vojni analitičar Marinko Ogorec.