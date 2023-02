Vojni analitičar o obaranjima letjelica: Špijunski rat traje 365 dana u godini i neće prestati

Nakon obaranja četvrte po redu misteriozne letjelice, iz Pentagona su priopćili da je objekt imao 'osmerokutu strukturu', pričvršćene žice te da nije imao posadu. Za sada nije poznato odakle dolaze no čelnik NATO-a smatra da iza njih stoje neprijatelji Saveza.

- To je dio obrasca u kojem Kina, ali i Rusija, povećavaju svoje obavještajne i nadzorne aktivnosti protiv NATO saveznika s mnogo različitih platformi. Vidimo to u kibernetičkom prostoru, vidimo to sa satelitima, sve više i više satelita i vidimo to s balonima. To naglašava važnost naše budnosti, naše povećane prisutnosti - kazao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.

Ivica Mandić, vojni analitičar, je u Dnevniku Nove TV objasnio o čemu se radi te je li na pomolu veći sukob. Napominje da se ne radi o izvanzemaljcima, već o izvidničkim ili obavještajnim kineskim balonima.

- Došlo je vrijeme da su, kao takvi, detektirani. Prije to i nije bilo tako lako i jednostavno.

Kinezi šalju balone pored satelita zbog, kako kaže, operacije još iz vremena Donalda Trumpa u kojoj se koriste mogućnosti radarskog sustava za nadzor zračne plovidbe.

- Protuzračna obrana i nadzor zračne plovidbe jesu kompatibilni, ali nisu isto - objasnio je Mandić.

- Vi u radarskom sustavu maknete objekte koji se ne prikazuju, a koji lete manjim brzinama. To je bio takav softver napravljen. Nadzor zraka u Hrvatskoj, radari su isti kao i u SAD-u. Sad je softver nadograđen i oni mogu vidjeti nešto što leti jako sporo- rekao je.

- Ljudi koji rade tamo imaju velikih problema sada, oni sad vide i ptice koje lete i tamo je džumbus u kojem se treba snaći- rekao je.

- Moguće da je baš taj dio, kad je u pitanju radarski sustav i zaštita SAD-a - njihovo zapovjedništvo, mora da su bili cilj takve obavještajne operacije, a ne nuklearni lanseri, koji se vide i na komercijalnim satelitima- dodao je.

Glasnogovornica Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće kaže da Kinezi raspolažu programom špijunskih balona na velikim visinama koje koriste kako bi prikupili podatke kojima bi se uništio suverenitet Sjedinjenih Država i više od 40 zemalja na pet kontinenata.

Postavlja se pitanje je li na pomolu novi sukob ili će pak sve stati na provokacijama.

- Radi se o jednom geopolitičkom preslagivanju Indopacifičke regije. U tom smislu, SAD je poduzeo vrlo konkretne stvari otvarajući na sjeveru Filipina, Tajvanu i Japanu tri nove vojne baze- rekao je Mandić.

- Potpisan je ugovor i te tri baze su kao prst u oko Kini. Kina želi znati i vladati tim dijelom makar je, što se tiče pomorskog prava, na tom području složena situacija i nitko joj neće dozvoliti da preuzme vlast- dodao je.

- Događa se da Kina želi pokazati Americi da, iako je daleko, ona može na određeni način utjecati. Što se tiče špijunskog rata, on traje 365 dana u godini svake sekunde i neće prestati, vjerojatno će se i intenzivirati- istaknuo je Mandić.

- Hoće li doći do vrućeg sukoba? U to čisto sumnjam. Između Pekinga i Washingtona postoji dobra komunikacija, između ministara obrane i načelnika glavnog stožera- dodao je.

- Kinu su uhvatili s prstom u pekmezu i ništa se više od toga neće dogoditi- naveo je Mandić.

Što je s hrvatskim nebom?

Na pitanje tko čuva naše nebo, Mandić kaže da imamo radare.

- Kako dolazi modernizacija zrakoplovstva, tako se mora modernizirati i sustav nadzora zraka. Modernizacija je u tijeku. Problem sustava protuzračne obrane je što je izuzetno skupo, platit ćemo milijardu eura najmanje. Platit ćemo sigurno- rekao je.

- Hrvatskoj je neumitno potreban nadzor zraka i mora. Kad samo gledamo učešće turizma u BDP-u, ali i učešće nečega što su uslužne djelatnosti kao transporta - to su strašno velika ulaganja i ako vi to ne branite da svijet vidi - prvo što bježi - bježi kapital. To je potrošnja koja se ulaže u budućnost gospodarskog razvoja- zaključio je Mandić.

Najčitaniji članci