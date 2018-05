Nesreća: Vojni avion srušio se u Georgiji, poginulo dvoje ljudi

U blizini međunarodne zračne luke Savannah/Hilton Head u američkoj saveznoj državi Georgiji srušio u srijedu teretni vojni zrakoplov, potvrdila je glasnogovornica zračne luke Candance Carpenter za CNN.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu

Policija okruga Chatham izvijestila je kako je poginulo dvoje ljudi, javlja CBS.

Huge smoke plume near @fly_SAV. View from Tanger Outlets in Pooler. Trying to confirm what this is. pic.twitter.com/Httr7QG1nH