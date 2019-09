Vojni MIG-ovi vas prate na jedinstvenoj utrci 00:24 RUN

Spektakularna noćna utrka 00:24 RUN, koja će se trčati s 28. na 29. rujna, jedinstveni je sportski događaj u Hrvatskoj po mnogo čemu.

Prva je to utrka koja će se trčati na aerodromskoj pisti, konkretno po uzletno-sletnoj stazi Zračne luke Franjo Tuđman i to po noći. Utrka starta 24 minute nakon ponoći, a natjecatelji će po osvijetljenoj stazi trčati okruženi civilnim zrakoplovima i MIG-ovima HRZ-a, dok će ih iz zraka pratiti helikopter MUP-a. Upravo će i njihovi službenici trčati kako bi pridonijeli humanitarnom cilju jer će se sva prikupljena sredstva utrke, čiji je organizator 24sata u suradnji s MZLZ, donirati Zakladi - dječja onkologija Rebro, za izgradnju novog odjela dječje onkologije.

Pukovnik Christian Jagodić (45), zapovjednik Eskadrile borbenih aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, ne može sakriti uzbuđenje i dočekati početak ove jedinstvene utrke.

- Ova utrka je zaista posebna i baš joj se veselim. Ambijent je jedinstven, a okruženje s reflektorima, zrakoplovima i MIG-ovima će biti prava atrakcija. Super je što se trči po noći, to daje dozu izazovnosti, i što se utrka održava praktički u našem dvorištu, nama je ta staza domaći teren - kaže pukovnik.

Iznimno je sretan, naglašava, što trčanjem može i pomoći.

- Moji kolege i ja nismo ni trenutka razmišljali o uključenju u utrku, iako se s profesionalnim trkačima ne možemo natjecati. Ali to ovdje nije ni bitno. Svakako jest izazov i mi ćemo dati sve od sebe doći do cilja u što kraćem vremenu, ali bitan je humanitarni cilj i prikupiti sredstva za male onkološke pacijente. Svi smo mi osjetljivi na potrebite, pogotovo djecu, i po tome smo mi Hrvati najjači. Oko puno toga se ne slažemo, ali kad treba pomoći, svi smo tu - kaže pukovnik Jagodić kojeg upravo zato nimalo ne čudi da se utrka na kojoj može sudjelovati 1000 trkača rasprodala u svega nekoliko dana.

Inače, pukovnik Jagodić već 20 godina radi kao pilot, a posljednjih 15 je pilot vojnih MIG-ova. Zbog opisa posla svih tih godina i svakodnevno vježba pa se, dodaje, za ovu utrku ne mora posebno pripremati.

- Mi kao vojne djelatne osobe i kao piloti moramo biti u formi. Nama je iznimno važna psihofizička kondicija, kao i specifične vježbe za krvožilni sustav, vratne mišiće i mišiće nogu te se moramo stalno baviti sportom. Obavezno tri puta tjedno moramo vježbati, a tu su uključeni biciklizam, plivanje, trčanje, teretana. Ja vježbam ustvari svaki dan po sat i pol - pojašnjava pukovnik koji svakodnevno pretrči 10-ak kilometara pa mu ova utrka na pet ne bi trebala biti problem.

- Nisam se nikad natjecao u takvom formatu, ali pet kilometara mi je prihvatljivo. To je najkraća dionica i zanimljiva je jer ne traje predugo, a bolji trkači to mogu istrčati do pola sata - ističe.

