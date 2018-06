Vojska izvukla haubice i moćne helikoptere: Nove sposobnosti!

Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" u Slunju u utorak Gardijska oklopno-mehanizirana brigada Hrvatske kopnene vojske uz potporu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Gardijske mehanizirane brigade i Topničko-raketne pukovnije provela je vježbu na zemljištu s bojnim gađanjem "Kuna 18", a po prvi puta na vojnoj vježbi prikazana integracija i združeno djelovanje helikoptera Kiowa Warrior i Panzer haubice 2000.

Foto: MORH

Na vježbi "Kuna 18“ prikazano je integrirano, sinkronizirano i združeno djelovanje helikoptera OH-58D "Kiowa Warrior" u potpori kopnenih snaga te borbeno djelovanje Panzer haubice 2000 u pružanju topničke potpore manevarskim snaga u provedbi napada, priopćeno je iz Ministarstva obrane.

Vježbi je prisustvovao i načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov i u svoje osobno i ime vrhovne zapovjednice Hrvatske vojske predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar- Kitarović te u ime potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića čestitao svim sudionicima i zapovjednicima na uspješnoj pripremi, organizaciji i provedbi vježbe.

Foto: MORH

- Cilj nam je bio prikazati nove sposobnosti Hrvatske vojske, a to se prije svega odnosi na integraciju sposobnosti helikoptera "Kiowa Warrior", Panzer haubica te određenih aktivnosti poput obavještajnog djelovanja na bojnom polju. Izuzetno sam zadovoljan kako su naši ljudi, kao naša najveća vrijednost, vrlo brzo uspjeli savladati i osposobiti se za upotrebu novih sposobnost - istaknuo je general Šundov.

Foto: MORH

Podsjetio je i na to kako pripadnici Hrvatske vojske uspješno provode sve svoje zadaće - od pomoći civilnom stanovništvu i sudjelovanja u međunarodnim misijama i operacijama pa sve do one najvažnije - obrane suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. General Šundov je najavio i da će se u listopadu 2018. održati velika združena vježba Velebit 18 u kojoj će se još jednom pokazati nove sposobnosti integrirane u cjelokupni sustav.

Foto: MORH

Sudionicima vježbe čestitao je i zamjenik zapovjednika HKoV-a brigadni general Boris Šerić istaknuvši kako su prikazali osposobljenost, uvježbanost, usklađenost svih postrojbi i borbenih funkcija.

- Značaj ove vježbe je da su po prvi puta prikazane nove sposobnosti HKoV-a i HRZ-a uz potporu postrojbi Zapovjedništva za potporu. Vidjeli smo i intergransko združeno djelovanje kopnenih i zračnih snaga što je najveće bogatstvo ove vježbe - rekao je general Šerić te najavio nastavak procesa modernizacije i opremanje novim sustavima kako bi se povećala ukupna borbena moć postrojbi HKoV-a.

Foto: MORH

Zapovjednik GOMBR-a, brigadni general Denis Tretinjak istaknuo je kako su svi pripadnici naporno radili kako bi bile prikazane sve sposobnosti HKoV-a i to na svim platformama.

U vježbi "Kuna 18"u realnim uvjetima bojišta prikazana je integracija vatri manevarskih i potpornih elemenata, upravljanje vatrom i manevrom, kao i provedba usklađenog djelovanja koja je u funkciji protiv rasporeda protivničkih snaga. Na vježbi je sudjelovalo ukupno 587 pripadnika Hrvatske vojske, a radi se o ključnom obučnom događaju koji je proveden u svrhu podizanja statusa interoperabilnosti postrojbi HKoV u provedbi borbenih aktivnosti na razini bojne.

Uz navedene postrojbe u vježbi "Kuna 18“ sudjelovali su i bojna NBKO, bojna veza, Inženjerijska pukovnija, pukovnija PZO Zapovjedništvo za potporu i Središte za borbenu obuku.