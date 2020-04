Vojska prevezla pacijenta s Hvara, sumnjalo se na koronu

Tijekom uskrsnih blagdana zračne snage 91. i 93. krila sudjelovale u 18 akcija potpore lokalnoj zajednici i civilnim institucijama



Zračne snage 91. i 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tijekom uskrsnih blagdana, od Velikog petka 10. travnja do zaključno Uskrsnog ponedjeljka 13. travnja 2020. godine bile su angažirane 18 puta u pružanju potpore civilnim institucijama i lokalnoj zajednici.



Dežurna letačka posada 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila smještena na aerodromu na otoku Krku u dvije akcije je prevezla dva pacijenta s otoka Raba u KBC Rijeka.

Protupožarne snage 855. protupožarne eskadrile 93. krila bile su angažirane 10 puta u gašenju požara u Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Najveći angažman zabilježen je na požarištu na Dinari i to na lokaciji Ježević-Crvene grede u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje su letačke posade s avionima Canadair CL-415 i Airtractor AT-802 ostvarile oko 14 sati naleta pri čemu je izbačeno više od 330 tona vode na požarište.Letačke posade 395. eskadrile transportnih helikoptera također su bile aktivne. Helikopterima Mi-8 MTV1 prevezle su ukupno šest pacijenata do KBC Split i to s Korčule tri, sa Hvara dva dok su iz Dubrovnika hitnim letom zbrinuli jednu trudnicu. Jedan pacijent s Hvara, prevezen je prilagođenim helikopterom Mi-171 Sh do KBC-a Split obzirom da je postojala sumnja na zarazu COVID-19, a kasniji rezultati pokazali su da je pacijent bio negativan.

Tema: Hrvatska