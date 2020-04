Vokić: Učenicima treba zbrojiti ocjene i da ih se pusti na miru

To je generacija koja je najviše ranjena, u velikom su stresu, a ovogodišnji maturanti ne znaju kada će im se održati matura. Djecu uvijek treba zaštititi, jer tko želi znati taj će i učiti, rekla je Ljilja Vokić, bivša ministrica obrazovanja, prenosi N1.

- Zalažem se za to da se učenicima zbroje ocjene i da ih se pusti na miru - rekla je odlučno.

Vokić je istaknula kako je prošle godine na maturi palo 8500 učenika.

- Učenici pred svojim profesorima mogu odgovarati one predmete koji im trebaju za studij. Djeca nisu kriva ni za profesorski štrajk, niti za korona virus niti za potres, a ni za to što nemaju jasnu koncepciju ispred sebe - rekla je Vokić, te pojasnila zašto se zalaže za to da se učenicima koji završavaju srednje škole zbroje zarađene ocjene i time se završi i priča oko mature.

- To je imalo do sada formu državne mature - djeca s odličnim ocjenama polagala su maturu, a ona djeca sa slabijim ocjenama nisu položila - rekla je Vokić.

"Matura troši novce, a nitko ju ne evaluira"

Kazala je i kako je jedna profesorica iz Metkovića predložila povratak na stari oblik, a to je polaganje predmeta pred profesorima kod kojih su učenici četiri godine slušali određeni predmet.

I sama Vokić kaže kako je otpočetka protiv državne mature jer to oduzima pravo profesora da ispituju učenike koje su obrazovali. Osim toga, navodi Vokić, matura je potrošila puno novaca, a nitko nije napravio njezinu evaluaciju.

- Cilj ovakve mature kakvu danas imamo bio je da se na fakultetima ukinu prijemni ispiti, ali, mic po mic, fakulteti su ipak uveli prijemne ispite. Odgovorno tvrdim da državna matura nije postigla cilj - kazala je Vokić, te dodala kako bi se mogli okrenuti švedskom modelu, gdje onaj tko ide studirati pravo ne treba polagati matematiku. Materinji se jezik, ipak, kaže ona, mora polagati, i to na samo jednoj razini.

- Hrvatski se mora polagati, bez A i B kategorije. On mora biti samo A razina, nikakva B razina. I tu je napravljena greška - dodala je Vokić.

Što se online nastave tiče, Vokić kaže da je ona dobra jer angažira učenike, no smatra da online ocjenjivanje nije dobro te da bi učenicima trebalo sugerirati da čitaju lektiru ili uče povijest.