Zelenski: 'Nazire se kraj rata'

"Kad će rat završiti? Kad Rusija poželi da rat završi. Kad Sjedinjene Države zauzmu snažniju poziciju. Kad globalni jug stane uz Ukrajinu i stane uz okončanje rata", rekao je Zelenski u razgovoru s predstavnicima stranih medija u Kijevu na trećoj međunarodnoj konferenciji o sigurnosti hrane, Žito iz Ukrajine.

"Neće to biti jednostavan put, no uvjeren sam da imamo svaku priliku da se to dogodi sljedeće godine", prenijela je novinska agencija Ukrinform njegove riječi.

"Otvoreni smo za prijedloge čelnika afričkih, azijskih i arapskih zemalja", nastavio je Zelenski. "Također bih htio čuti prijedloge novog američkog predsjednika i mislim da ćemo ih čuti u siječnju i imat ćemo plan da završimo ovaj rat."

Tijekom svoje predizborne kampanje, novoizabrani američki predsjednik Donald Trump više puta je davao do znanja da želi smanjiti veliku američku podršku Kijevu.

Otkad je izabran, više ne govori da će okončati rat u Ukrajini unutar 24 sata, što je ranije naglašavao.