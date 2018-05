'Volonteri broje potpise, točan broj znat ćemo za par dana'

POGLEDAJTE VIDEO:

Tiskovna konferencija inicijative "Narod odlučuje" koji su skupljali potpise za referendum o izmjeni izbornog zakonodavstva. Govori Luka Mlinarić

Inicijativa "Narod odlučuje" nije objavila koliko je potpisa prikupljeno za referendumsku inicijativu o izmjenama izbornog zakonodavstva.

- Konačan broj potpisa bit će objavljen čim dobijemo točan broj. Naši volonteri marljivo rade, to je duži proces i ne može sve biti sređeno za jedan dan. Čim dobijemo točan broj objavit ćemo ga - kazao je jedan od koordinatora inicijative Luka Mlinarić napominjući da će brojka biti poznata u idućih nekoliko dana.

- Ne želimo sada izlaziti s bilo kakvim procjenama. Želimo objaviti konkretan broj potpisa koji ćemo predati u Sabor - poručio je.

Mlinarić je tiskovnu konferenciju ispred Sabora iskoristio kako bi reagirao na izjava Peđe Grbina (SDP) koji je doveo u pitanje formalnu ispravnost prikupljanja potpisa za referendum. Iako je Grbin naknadno ustvrdio kako njegove primjedbe ne stoje, iz inicijative su ga optužili da sustavno iznosi laži.

- Inicijativa Narod odlučuje objavila je dva različita referendumska pitanja, za koje su se potpisi prikupljali u dvije knjige, tako je svaki građanin mogao odlučiti hoće li potpisati za oba pitanja ili samo za jedno. Ili je Grbin velika neznalica ili namjerno napada i pokušava kompromitirati inicijativu Narod odlučuje - rekao je Mlinarić.

Na Grbinovom priznanje da njegove primjedbe ne stoje, Mlinarić je rekao:

- To što se kasnije ispričao, šteta je mogla već mogla biti nanesena. U nazad dva tri tjedna, ali i prije, on konstantno iznosi neistine i laži o inicijativi. On time zloupotrebljava medijski prostor kako bi se obračunao i napao inicijativu i građane koji se izjašnjavaju o potrebi raspisivanja referenduma za promjenu izbornog sustava. Time dodatno zabrinjava njegova inicijativa i želja da se dodatno postroži Zakon o referendumu čime bi se u budućnosti gotovo onemogućilo izjašnjavanje građana za narodni referendum. S jedne strane imamo zastupnika SDP, a s druge ministra uprave Kušćevića, koji nije učinio ništa kako bi zaštitio provedbu prikupljanja potpisa - rekao je Mlinarić.

Na pitanje želi li inicijativa referendumom ograničiti prava manjina, Mlinarić je rekao da se ne radi o ograničavanju prava, nego o tome da se spriječi jedan oblik političke trgovine.

- Na neki način manipulira se predstavnicima nacionalnih manjina u Saboru da bi iz mandata u mandat bili jezičac na vagi za vladajuću većini, što ni na koji način ne koristi predstavnicima manjina u RH. Predstavnici manjina u Saboru trebaju štiti interese nacionalnih manjina, a ne Vlade ili bilo kojeg premijera - ustvrdio je Mlinarić.

Mlinarić je kao argument za obranu teze da zastupnici manjina ne bi trebali odlučivati o proračunu naveo tjednik Novosti.

Kazao je kako tjednih iz godine u godinu dobiva više milijuna kuna iz proračuna, a "služi se huškanjem na hrvatski narod".

Na pitanje zašto misli da je inicijativa kvalificirana odrediti uređivačku politiku lista nacionalnih manjina, Mlinarić je nije odgovorio, a branio se da je "iznio činjenice".