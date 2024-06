Vozač (50) iz Međimurja bori se za život: Autom sletio i udario u most, od siline udarca se rotirao

Muškarac (50) zadobio je teške ozljede u strašnoj nesreći u utorak 25 minuta nakon ponoći u Lopatincu. Naime, vozač osobnog automoila, čakovečkih registarskih oznaka, vozio je Ulicom Ivana Gorana Kovačića te je u dvostrukom zavoju zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad upravljanjem vozilom.

Izletio je potom automobilom izvan kolnika, gdje je prednjim bočnim dijelom udario u metalno-betonski most za prelazak pješaka, a u nastavku kretanja i u cijev propusnog mosta na prilazu obiteljske kuće. Nakon udara u betonski propusni most došlo je do rotacije vozila, koje se potom zaustavilo na prilazu kuće.

Ozlijeđeni vozač vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u čakovečku bolnicu, gdje je utvrđeno da je u prometnoj nesreći zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život te je zadržan na daljnjem liječenju. Vozač osobnog automobila za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas te je upravljao za vrijeme dok mu je istekla valjanost vozačke dozvole još 2018. godine. O prometnoj nesreći obavijestit će nadležno državno odvjetništvo.