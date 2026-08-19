Vozač auta u bolnici u Čakovcu, pretjecao traktor preko pune crte pa se zabio u prikolicu

U prometnoj nesreći do koje je došlo u utorak navečer u Peklenici ozlijeđen je 36-godišnji vozač osobnog automobila, koji je nakon sudara prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec. Nesreća se dogodila oko 19 sati kada je 30-godišnji vozač traktora čakovečkih registarskih oznaka, za koji je bilo priključeno neregistrirano i neosigurano priključno vozilo, počeo skretati ulijevo prema travnatoj površini.

U tom trenutku traktor je pretjecao 36-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Hrvatskoj, upravljajući osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka. Policija je utvrdila da je automobilom prešao preko pune uzdužne crte te prednjim desnim dijelom udario u prednji bočni dio priključnog vozila.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je 36-godišnjak vozio pod utjecajem alkohola od 0,67 promila. Radi utvrđivanja točnog stupnja alkoholiziranosti uzeti su mu krv i urin za analizu.

Vozilom hitne pomoći prevezen je u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje je zadržan na liječenju, a težina njegovih ozljeda bit će naknadno utvrđena.

Vozaču automobila određena je mjera opreza zabrane upravljanja motornim vozilima te mu je privremeno oduzeta vozačka dozvola.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti prometne nesreće.