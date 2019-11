Vozač BMW-a divlje pretjecao: Terete ga za ubojstvo Hrvata

Mladić (22) iz Njemačke je u pritvoru pod sumnjom da je u prometnoj nesreći na autocesti A9 kod njemačkoj Ingolstadta 20. listopada ove godine usmrtio Hrvata (22).

Kako su utvrdili tužitelji vozač BMW-a M4 je velikom brzinom pretjecao kolonu na autocesti A9, između izlaza Manching i Ingolstadt-Süd. Na tom dijelu ceste noću je ograničenje brzine 120 km/h. Naletio je na Audi koji je vozio mladić (22) iz Gaimersheima, hrvatskog podrijetla. Udarac BMW-a je Audi odbacio na travu po kojoj je vozio nekih 150 metara i nakon toga se vratio na autocestu i zaustavio između desne i srednje trake. BMW je udarac katapultirao. Nakon "leta" udario je u metalnu ogradu i sudario se s kamp prikolicom koja je bila u srednjoj traci. Vozač Audija je na mjestu poginuo dok je vozač BMW-a lakše ozlijeđen.

- Svatko tko vozi tako bezobrazno i isprobava snagu svog vozila do krajnjih granica, čini to svjestan da sve može dovesti do smrti, znači do ubojstva - kažu tužitelji.

Također traže da im se jave drugi sudionici u prometu kojima je vozač BMW-a ugrožavao život svojom vožnjom.

Naime, muškarac iz Geisenfelda se javio njemačkom portalu donaukurier.de koji je izvijestio o slučaju, kako je vozač BMW-a svojim autom umalo udario u njegov na cesti B300.

- Jednom je pretjecao na opasnom mjestu, drugi put je vozio prema meni. Ja mislim da ga uopće ne zanimaju ograničenja brzine - rekao je muškarac.

Njemački mediji ovih dana intenzivno pišu o ovoj nesreći i podsjećaju na slučaj u kojem je Zemaljski sud u Berlinu dvojicu osudio na kaznu zatvora zbog “ubojstva na cesti izazvanog velikom brzinom tijekom ilegalnih automobilskih utrka”.

U većem dijelu Njemačke odlučeno je kako će se vožnja velikom brzinom na cestama strože kažnjavati. Veće kazne bit će usmjerene pogotovo na sudionike u prometu koji zbog neprimjerene brzine izazovu nesreću sa smrtnim ishodom.

- Oni su svjesni da ta brzina dovodi do smrti, znači svjesni su da mogu počiniti ubojstvo - zaključio je Zemaljski sud u Berlinu, prenosi Fenix magazin.