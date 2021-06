U sudaru dva automobila u srijedu je kod Daruvara ozlijeđeno troje ljudi, a Hitna pomoć sve ih je prevezla u pakračku bolnicu.

Do nesreće je došlo kada je 38-godišnji vozač Opel Tigre, koji se kretao iz smjera Velikih Zdenaca prema Daruvaru, počeo pretjecati vozilo ispred sebe, ali se nije uspio vratiti u svoju prometnu traku već se svojim vozilom izravno sudario s Opel Corsom kojim je iz suprotnog smjera upravljao 50-godišnji vozač iz Velikih Zdenaca.

Opel Tigra se nekoliko minuta nakon sudara zapalila i potpuno izgorjela. U nesreći su ozlijeđena oba vozača i mlada suvozačica iz Opel Tigre koji su vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni u bolnicu.

Nakon pregleda liječnika, 38-godišnji vozač Opel Tigre prevezen je u Opću bolnicu Bjelovar, a 50-godišnji vozač Opel Corse završio je na operaciji.

Stradalima su u pomoć prvi pritekli dečki iz Jaković Prometa i jedan Daruvarčanin koji je želio ostati anoniman.

Mladić je došao neposredno nakon samog sudara, te nije htio komentirati okolnosti same nesreće jer sam sudar nije vidio. No, ono što je vidio, pamtit će do kraja života.

- Opel Tigra je bila odbačena desno u jarak i tamo se zapalila, a Opel Corsa je završila u lijevom jarku. Jedan čovjek je iznio iz Tigre tu mlađu curu i odnio je u dvorište u hlad. Ja sam došao do Corse i htio izvući vozača. Kad sam otvorio vrata i htio ga iznijeti van, dečko iz Tigre počeo je vikati: 'Gorim, izvuci mene prvog, molim te!'. Okrenuo sam se i vidio da je Tigra potpuno u plamenu - ispričao je mladić za MojPortal.hr i dodao:

- Uhvatio sam vozača Corse i viknuo dečkima koji su se našli na mjestu nesreće: 'Dođite mi pomoći da ga odnesem, auto gori!'. Netko mi je na to viknuo: 'Nemoj tamo ići, vidiš da auto gori, svaki tren će eksplodirati!' - mladića to ipak nije spriječilo, te su on i još jedan dečko ipak otišli do vozača Tigre, izvukli ga i odnijeli do cure koja je ležala na travi.

- Zamolio sam dečke koji su se također našli na mjestu nesreće da mi pomognu izvući vozača Corse jer je on bio puno veći i teži od mladića iz Opel Tigre. Tada sam vidio da iz Corse također ide dim. Dvojica muškaraca iz Jaković Prometa pomogli su mi da ga iznesemo - rekao je Daruvarčanin.

- Izvukli smo ga prvo do jarka gdje smo ga spustili, a kako smo vrlo brzo nakon toga čuli prvo jednu eksploziju pa drugu, rekao sam im da ga pomaknemo još deset metara dalje. On je tamo ostao do dolaska Hitne medicinske pomoći. Vozač Tigre je bio priseban, ali u šoku. Vidjeli smo da je imao slomljenu nogu, mislim čak obje kosti ispod koljena - rekao je mladić i dodao:

- Vozaču Corse je iskočilo lijevo rame i rekao je da ga bole noge. Podigao sam ga ispod bedara, jedan dečko ga je primio za jedno rame, a drugi ga je držao ispod leđa. Nismo ga mogli primiti za ruku jer mu je rame iskočilo. Kad sam ga spustio, vidio sam da su mi majica i hlače potpuno krvave - ispričao je Daruvarčanin i otkrio da je zatim išao preparkirati svoj auto kako i on ne bi eksplodirao, a potom je otišao do jedne svoje poznanice koja tamo živi i oprao krv sa sebe.

Nakon toga se odmah vratio vidjeti jesu li svi dobro:

- Vidio sam kako curu iz Tigre ekipa Hitne pomoći stavlja na ležaj. Jaukala je od bolova. Krvarila je iz nosa, a jedan mladi policajac ju je smirivao. Izgleda da je ona jako udarila glavom. Vozaču Tigre su tada već malo zamotali nogu, i on je vikao od bolova. Otišao sam i do vozača Corse i pitao ga je li dobro. Nešto mi je nerazgovijetno odgovorio jer je bio potpuno smušen. Pokraj njega je stajala neka starija žena koja mu je izmjerila puls i vidjela da je sve slabiji. Taman kad je to rekla, Hitna pomoć je dovezla kolica i stavila ga na njih. Pružili su mu prvu pomoć i odvezli ga u bolnicu - rekao je mladić.