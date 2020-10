'Vozač koji je u Zagrebu usmrtio našu Maru jedva je punoljetan'

Maricu Š. (77) pronašli su kako beživotno leži u zagrebačkom kanalu. Vozač (18) udario ju je i pustio da umre...

<p>Naša Marica je to jutro krenula do obližnje ambulante kako bi obavila pretrage krvi. Ali više se nije vratila svojoj kući. Nitko nije zaslužio da mu se na takav način život završi, rekla nam je njezina šogorica Ružica Š. (89)</p><p>U Ulici Ježdovec u Zagrebu jučer je bilo spokojno, u kući gdje je živjela Marica sa sinom, snahom i unučadi na prozoru je svijetlilo nekoliko crvenih lampiona, no nikoga nismo pronašli doma.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</p><p>Od Ružice, koja živi odmah pored, saznali smo da je obitelj Maricu otišla ispratiti na posljednje počivalište na groblju u Lučkom, dok je ona, zbog lošeg zdravstvenog stanja, morala ostati kod kuće. Ružica nas je ugostila suznih očiju i slomljenog srca, ona i Marica nisu bile samo šurjakinje, nego i najbolje prijateljice.</p><h2>Pile kavu i družile se</h2><p>- Nas dvije smo se stalno družile. Kad bi ovi mlađi otišli na posao, ostale bismo same pa bismo pile kavu i pravile društvo jedna drugoj. Jako će mi faliti moja Marica. Ne znam što ću bez nje - ispričala nam je kroz suze Ružica.</p><p>U srijedu ujutro, dok je hodala pored ceste, Marica je postala žrtvom nepažnje mladog i neiskusnog vozača (18). Nešto prije 7 sati ujutro udario ju je teretnim vozilom i pobjegao, a Marica je ostala ležati u kanalu pored ceste. Kad su policija i Hitna stigle na mjesto nesreće, mogli su samo konstatirati njezinu smrt. Policija je odmah zagradila cijelo područje i započela očevid, a obitelj tad još nije znala što se dogodilo njihovoj baki, mami i svekrvi.</p><h2>Primijetile policiju</h2><p>- Nedugo nakon što je Marica otišla, primijetili smo da je na križanju ulice sve puno policije, nismo znali što se događa. Snaha je pokušavala nazvati Maricu, no ona nije odgovarala na pozive. Nekako smo predosjećali najgore... Maričin sin Dragutin zatim je otišao vidjeti što se događa na kraju ulice. Razgovarao je s detektivima, a oni su mu pokazali njezinu osobnu i tad je saznao da njegova majka leži mrtva u kanalu. Nisu mu dali ni da je vidi, on je bio potpuno shrvan, još mu nije lako - kaže nam Ružica. Policija je nakon dva dana izvijestila da je pronašla mladog vozača, a obitelj su obavijestili jutro prije pogreba. Posumnjali su na još nekoliko teretnih vozila, a dan kasnije suzili su sumnju na jedno teretno vozilo zagrebačkih registracija i pronašli vozača. I dalje istražuju vozača zbog sumnje da je izazvao prometnu i pobjegao s mjesta nesreće. Nakon istraživanja vozač će biti prepraćen pritvorskom nadzorniku.</p><p>- Ne znam što bih vam rekla, čekamo da istraga bude gotova pa da znamo što se točno dogodilo. Ovako, ne želim suditi unaprijed, i moji bližnji su vozači, nikad ne znaš što se moglo dogoditi u tim trenucima - kaže nam Ružica.</p><p>Od susjeda smo doznali kako su na kobnoj cesti česte prometne nezgode jer nema adekvatne signalizacije, a vozači neprestano jure prebrzo.</p><p>- Već smo mnogo puta upozoravali nadležne institucije da po toj cesti nitko nikad ne vozi po propisima, svi jure. Bilo bi dobro da se postave neki ležeći policajci ili semafori jer me strah i za moju djecu koja svakodnevno idu u školu - rekla nam je uznemirena susjeda.</p><h2>Počinitelji često bježe s mjesta događaja u Hrvatskoj</h2><p>O cijelom slučaju razgovarali smo s Goranom Husinecom, stručnjakom za promet i stalnim sudskim vještakom.</p><p>- U Hrvatskoj, nažalost, često se događa da počinitelji bježe s mjesta događaja jer time žele sebi osigurati bolji položaj čak ako ih i uhvate jer se prije toga stignu konzultirati s odvjetnicima, a budu čak i uvjereni da ih neće uhvatiti - rekao nam je Husinec i dodao kako takvi počinitelji rijeko kad pobjegnu zakonu jer obično to ne budu profesionalni razbojnici niti počinitelji kaznenih djela koji su već pripremljeni na bježanje policiji. Goran kaže da su to jednostavno obični i prosječni ljudi koji se iznenada nađu u situaciji da bježe policiji.</p><p>- Oni nemaju naprijed osiguranu logistiku, odnosno ne znaju kuda bi bježali, gdje bi sakrili vozilo na kojemu se vide tragovi naleta i nemaju osobe od povjerenja koje bi to vozilo popravile bez suvišnih pitanja - pojašnjava Goran.</p><p>Osim toga, velika je mogućnost da će policija uhvatiti počinitelje.</p><p>- Kod svakog malo jačeg naleta vozila na pješaka, pogotovo ako vozilo takvom silinom udari da usmrti pješaka, na vozilu nastanu oštećenja, DNK tragovi, tragovi krvi i ostalih izlučevina te tragovi vlakana odjeće od unesrećenoga, čime se može vrlo jednostavno dokazati njihova krivica. No ako su vozači pod utjecajem alkohola, nakon proteka vremena, nažalost, prisutnost alkohola se više ne može dokazati - uvjeren je stručnjak.</p>