'Vozač nije znao za postupanje dvoje državnih tajnika vezano za polaganje državnog ispita'

Vlada je razriješila Validžića, pomoćnika ministra gospodarstva, koji je pod istragom zbog sumnjivih kontakata s Rimac. Istraga se proširila i na dvoje tajnika Ministarstva branitelja, Medvedovog vozača i niz drugih

<p>Istraga protiv bivše HDZ-ove državne tajnice u Ministarstvu uprave <strong>Josipe Rimac proširena je i na dvoje državnih tajnika u Ministarstvu branitelja. </strong>Naime, USKOK-ovi istražitelji sumnjaju da su i Ivan Vukić te Nevenka Benić urgirali kod Rimac oko polaganja državnih ispita. U istrazi se spominje i<strong> vozač samog ministra Tome Medveda</strong>, kojem je također, kako otkrivaju SMS poruke, pomogla pri polaganju tog ispita. Nekima je, sumnja se, Rimac pomogla da dođu i do ispitnih pitanja. Medved u srijedu poručuje kako <strong>nije znao za takvo postupanje svojih državnih tajnika.</strong></p><p>- Poznato mi je ono što je vidljivo iz rješenja koje su dobili dvoje državnih tajnika vezano uz korespondenciju koju su imali s Rimac, vidio sam iz toga osnovu za što ih se tereti i zbog kojih je proširena istraga. Želim naglasiti da su tih dvoje državnih tajnika i prije no što je istraga proširena stavili mandate na raspolaganje. Kako je ovdje posrijedi istražni postupak, ja ne bih dalje ulazio u meritum i detalje - rekao je. </p><p>Upitan što će biti s njima, hoće li ostati državni tajnici, Medved je poručio <strong>kako će vidjeti.</strong></p><p>- Analizirat ćemo njihovo terećenje i meritum za ono što ih se tereti i vidjeti kako ćemo postupiti. Odluku ćemo donijeti vrlo brzo - rekao je dodavši kako je razgovarao sa svojim vozačem. </p><p>- On nije znao za to postupanje. Vozač se nakon niza godina što je radio u Ministarstvu branitelja na određeno vrijeme, javio na raspisani javni poziv za prijem, prošao je i imao je obavezu položiti državni stručni ispit. I on nije znao za postupanje državnih tajnika vezano za njegovo polaganje ispita. On ga je položio i time ispunio tu obvezu za prijem u službu - rekao je Medved dodavši kako i dalje radi kao vozač.</p><p>- Što se tiče ovih poziva koji se navode u proširenju istrage, vozač za to nije znao. Obzirom da je postupak u tijeku, ja se ne želim upuštati u to tko je koga zvao, što je točno tko kome govorio, osobno nisam imao nikakvih saznanja o tome, a niti je vozač imao - ponovio je. </p><p>Istraga je proširena i na pomoćnika ministra financija i ravnatelja Carinske uprave, <strong>Hrvoja Čovića</strong>, a ministar financija <strong>Zdravko Marić također poručuje kako ne zna ništa o tome.</strong></p><p>- O tome ćete sve čuti kada dođe vrijeme. Ne bih ulazio u to, zaista ne raspolažem informacijama da mogu išta reći. Razgovarao sam s njim, ali ne bih dalje ulazio u to - poručuje Marić. </p><p>Upitan je li svjestan kakva se poruka ovime šalje, obzirom da se radi o jednom ključnom čovjeku ministarstva, Marić je istaknuo kako jest. </p><p>- Ali nije samo jedna osoba u pitanju, nekoliko ih je i rekli smo da ćemo o tome uskoro zauzeti stav i reći što je. Ne bih komentirao - zaključio je Marić.</p><p>Vlada je dužnosti već prošli tjedan <strong>razriješila Domagoja Validžića, pomoćnika ministra gospodarstva i održivog razvoja</strong>, koji se također našao pod istragom zbog sumnjivih kontakata s Josipom Rimac. </p><p>Saborska zastupnica Zeleno-lijevog bloka, <strong>Sandra Benčić</strong>, istaknula je u Saboru kako ova afera s Rimac, koja se odnosi i na vjetroelektrane, vodi direktno prema ministru gospodarstva Tomislavu Ćoriću i njegovoj ulozi u aferi vjetroelektrane Krš-Pađene. Podsjetila je kako je jedan od prvih Ćorićevih koraka na čelu Ministarstva zaštite okoliša bio poništavanje rješenja njegova prethodnika Mostovog Slavena Dobrovića kojim se za spomenuti projekt treba napraviti nova procjena utjecaja na ekološku mrežu.</p><p>- Omogućio je investitoru da ispuni uvjete koji će mu omogućiti da zadrži status povlaštenog proizvođača električne energije, što je rezultiralo time da će oni dobivati po <strong>megavatu struje 94 umjesto 43 eura.</strong> Saznali smo da je za to lobirala Rimac - poručila je pitajući je li ministar Ćorić bio direktno uključen u ovu aferu i da li je on donio odluku kojom je omogućio CEMP-u da narednih 14 godina prodaje struju po višoj cijeni. </p><p>- Ćorić je namjerno, znajući koje će biti posljedice, oduzeo 1,9 milijardi kuna građanima u narednih 14 godina. On je svjesno i namjerno donio odluku kojom jedna osoba, privatni investitor, dobiva, a četiri milijuna hrvatskih građana gube nemalo novca. Zašto Vlada, premijer ni Ćorić još uvijek nisu objasnili da li se i na koji način podnijeti odgovornost za ovu situaciju - pita Benčić.</p>