Vozač obučen u Djeda Mraza: "Neki me traže čak i poljubac"

Vedar duh u ZET-u. Sve nas je razveselio svojom pojavom u odijelu Djeda Mraza. Baš je bila ugodna i vesela vožnja. Često se piše o negativnim iskustvima u autobusima, ali mislim da ovaj gospodin zaslužuje svaku pohvalu, rekao nam je čitatelj koji je u srijedu ujutro fotografirao ZET-ovog vozača Vladimira Jerebića na autobusnoj liniji 234.

Nesvakidašnji prizor oduševio je putnike u tumorno jutro. Što ga je nagnalo da se obuče kao 'Djedica', otkrio nam je sam vozač.

Foto: Čitatelj

- Takve sam naravi. Volim se šaliti. Počeo sam u subotu samo sa kapicom. Ljudima se svidjelo pa sam dodao jaknu i hlače. Zaustavljaju me, slikaju me. Jedna gospođa mi je rekla da sam joj baš lijep pa me tražila i pusu - priča nam Vladimir i dodaje kako tako uveseljava putnike svake godine od Badnjaka do Nove godine.

Međutim, ove godine ima i dodatan razlog za slavlje.

- Početkom 2018. idem u mirovinu. Radio sam skoro 38 godina tu i teško je oprostiti se. Najbolje to ide kroz šalu i smijeh. Uvijek su me ljudi pitali kako mogu biti stalno dobre volje. Pa bolje je biti dobre volje i ljepši je radni dan odmah. Mogu ja biti i loše volje, ali čemu to. Uvijek ćemo svi više pamtiti lijepe dane - objašnjava nam Vladimir.