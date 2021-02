Sedamstotinjak vozača i tehničara saniteta iz cijele Hrvatske od utorka su u bijelom štrajku. Do ispunjenja zahtjeva da im se plaće izjednače sa vozačima hitne medicinske pomoći vozači saniteta neće paliti sirene niti će prolaziti kroz crveno svijetlo. To nisu smjeli niti prije, no u praksi su morali. Zahtijevaju povrat koeficijenta koji im je skinut 2011. godine bez obavljanja hitnog prijevoza. Plaća bi im ispunjenjem zahtjeva porasla do 1500 kuna.

POGLEDAJTE VIDEO

– Bijeli štrajk trajat će do ispunjenja naših uvjeta, a to su da dobijemo konkretno pisanim putem koji će biti naš koeficijent i kada će se ostvariti. Dok to neće biti ostajemo u bijelom štrajku. - ustvrdio je Tomislav Cerovac iz sindikata medicinske sestre i tehničari zajedno, dodajući da sluha za njih ministarstvo zdravstva zasad nema, napominjući da ako žele da i dalje rade mimo zakona i pravilnika i voze hitne transporte zahtijevaju minimalne koeficijente 0,93.

Tijekom štrajka striktno će se držati Pravilnika o sanitetskom prijevozu i Zakona o sigurnosti prometa na cestama što znači da će se svi prijevozi morati naručivati 24 sata unaprijed do 150 kilometara udaljenosti, a od 150 kilometara 48 sati unaprijed, a što se tiče hitnih prijevoza za koje ministar Beroš tvrdi da ih ne voze neće ih niti voziti jer prijevoze će vršiti sa liječnicima ali bez zvučne i svjetlosne signalizacije. U praksi su im do sada prijevozi za 8 ujutro bili naručivani dan ranije do 22 sata, a otpuste iz bolnica su vršili u istom danu.

– Naime, naša problematika kreće od 2011. godine odvajanjem hitne medicinske pomoći i saniteta, gdje je hitnoj ostao koeficijent 0,95, a sanitetu je pao na 0,776 s time da su sanitetu još i dodijeljeni poslovi iz domene hitne medicine. Također izmjenom Pravilnika o sanitetu 2019. godine koji se dosta kristalizirao nigdje se ne navodi da sanitet mora voziti hitne prijevoze, to je ostalo od prije, to je kao neka javna tajna, znači mi i dalje vozimo te prijevoze. Sa svime time kulminirala je i ova isplata nagrada za COVID. Dakle isti posao radimo kao i hitna za manje novaca, to je kulminiralo i mi to više ne možemo izdržati. Sve ovo vrijeme sanitetski prijevoz je funkcionirao je radi naše empatije prema pacijentima i brige da oni budu zbrinuti. - kazao je Cerovac, dodajući da su upravo zbog toga najavili bijeli štrajk što je po njemu suludo što u jedno suvremenoj državi moraju najavljivati svojim ravnateljima da će voziti po propisima, odnosno raditi po zakonu što im se brani i na njih se vrši pritisak, a kako bi mogli oni mogli usuglasiti službu.

Štrajk su najavili i radi empatije prema pacijentima kako bi mogli primiti normalnu zdravstvenu skrb i ne bi bili oštećeni. Dodaje da je suludo što ministar zdravstva Vili Beroš uporno i kategorički tvrdi da nemaju hitne prijevoze.

– Mi ne vozimo samo hladni pogon hemodijalize, onkološke pacijente... jer su ti pacijenti stabilni i za njih ne bi trebali koristiti svjetlosnu i zvučnu signalizaciju, no mi vozimo premještaje pacijenata iz bolnice u bolnicu koji su životno ugroženi sve dok ne dobiju terapiju ili zbrinjavanje u bolnici, a to su hitni prijevozi. Sve što hitna doveze u bolnicu, odnosno pacijente koje konkretno OB Karlovac ne može zbrinuti i te se pacijente upućuje većinom u bolnice u Zagreb prevozimo mi. Tu su trudnice koje krvare, prijevremeno rođena djeca, inkubatori, ljudi iz prometnih nezgoda, propucavanja, politraume, ozljede kičme, iz intenzivne njege ljude na respiratoru, infarkt, moždani udari... Nerijetko se događa da nam umiru pacijenti za vrijeme transporta što govori o toj stabilnosti pacijenta. U takvim, kritičnim situacijama moram voziti pod zvučnom i svjetlosnom signalizacijom, prolazim kroz crveno, kršim prometne propise kako bi pacijent bio što bolje i brže zbrinut. Smatram da to nije hladni prijevoz, niti premještaj kao i puno mojih kolega, no ministar Beroš i dalje kaže da mi ne vozimo hitne prijevoze i ne vozimo kroz crvena svjetla. - govori Cerovac, dodajući da je kulminiralo sa situacijom nepravda kod isplate Covid nagrade za studeni i prosinac koju su dobili u iznosu od 7 do 77 kuna.

Napominje da Sanitet ravnopravno kao i Zavod za hitnu medicinu obavlja prijevoz Covid pacijenata, no kod isplate nagrade za prijevoz Covid pacijenata ponovno se na djelatnicima saniteta dogodila nepravda. Naime dok je Zavodima isplaćivana nagrada od 10 posto na ostvaren fond sati u mjesecu, domovima zdravlja je bilo isplaćeno 10 posto na efektivni rad, odnosno na sate koje su provelo direktno dok su vozili Covid.

– To je bilo neispravno, na što sam i javno istupio i tu je reagirao ministar Beroš i u danu to ispravio. Počeli smo sada dobivati kao što dobiva i hitna, prema uredbi i tumačenju ministra Beroša, ali i dalje neki domovi zdravlja, kao npr. Dom zdravlja Krapinsko zagorske županije mimo uredbe i tumačenja ministra, protuzakonito tumači tu uredbu drugačije i nastavlja s prvim mjesecom nastavlja svojim radnicima isplaćivati po 10 posto na efektivni rad. - govori Cerovac, dodajući da su se na njihovu najavu bijelog štrajka već počeli javljati pritisci nekih domova zdravlja gdje se članovi sindikata raspodjeljuju na druge manje plaćene poslove i vrši se pritisak na djelatnike saniteta koji imaju ugovore na određeno da moraju nastaviti raditi kao što su radili do sada, odnosno da krše prometne propise i pravilnik o sanitetu - zaključuje Cerovac.