Vozač u Rijeci naletio na ženu (83) pa pobjegao s mjesta nesreće. Policija ga pronašla...

Riječka policija privela je i predala pritvorskom nadzorniku 63-godišnjeg vozača koji je u petak u Baštijanovoj ulici u Rijeci izazvao prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđena 83-godišnja pješakinja, a potom pobjegao s mjesta nesreće.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske u nedjelju su izvijestili da je nakon kriminalističkog istraživanja, 63-godišnji hrvatski državljanin uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, zbog sumnje da je počinio kaznena djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći.

Prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđena 83-godišnja pješakinja, se dogodila u petak u 10,50 sati u Baštijanovoj ulici. Vozač osobnog vozila, vozeći unatrag, srušio ju je dok je prelazila kolnik na obilježenom pješačkom prijelazu te se udaljio s mjesta događaja, a da joj nije pomogao niti je obavijestio policiju.

Pješakinji je pružena liječnička pomoć i prevezena je u Klinički bolnički centar (KBC) Rijeka gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede, a iz policije su nakon nesreće pozvali očevice da im se jave.