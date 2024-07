Vozači, oprez! Policija je na više od 40 mjesta stavila kamere, a ovo je točan popis svih lokacija

Prema najnovijim informacijama u prethodna dva mjeseca postavljena su kućišta za kamere na čak 37 novih lokacija. Iz MUP-a navode kako se za ovu tranšu koriste prvenstveno kućišta, pogodna za uređaje GATSO T-serije RT4 i POLCAM SmartEye ST1, piše Autonet.

Važno je naglasiti kako taj popis ustvari i nije konačan. Naime, postavljanje novih kućišta za kamere na za to predviđene lokacije i dalje je u tijeku, pa se može dogoditi da vas kamera snimi u prekršaju i na nekoj lokaciji koja ovdje nije navedena.

Novost je da su kućišta za kamere za nadzor brzine stigle i na hrvatske otoke, gdje ih do sada nije bilo. Tako sada daleko oprezniji trebaju biti vozači koji prometuju na Visu, Braču i Hvaru, s time da su na otoku Braču postavljene kamere na dvije lokacije.

Pored četiri kamere na otocima, još deset njih nalazi se na području Splitsko-dalmatinske županije. Tako je i dalje ova županija rekorder s ukupno 78 lokacija na kojima su postavljena kućišta za kamere.

Ovisno o vrsti kamera koje su postavljene, pored onog najčešćeg prekršaja, a to je prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, pojedine kamere imaju mogućnost zabilježavanja i drugih prekršaja. To su situacije kada vozač i suputnik ne koriste sigurnosni pojas, odnosno kada vozač koristi mobilni uređaj na način kako to nije propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Prije samog ljeta počelo je i detaljnije obilježavanje područja na kojima su postavljene kamere. Tako se sada (gotovo) svuda gdje su i kamere (odnosno kućišta) za nadzor brzine nalaze i prometni znakovi koji vozače upozoravanju na postojanje kamera. Sada kamere potencijalno vrebaju na preko 500 lokacija. U svakom slučaju, poštujete propisane brzine kretanja, pa će i mogućnost da vas kamere snime u prekršaju biti svedene na nulu.

U nastavku donosimo popis novo postavljenih kamera:

Brodsko-posavska županija:

DRAGOVCI (Nova Gradiška), ulica Dragovci kod kbr. 52.

DONJI ANDRIJEVCI, Zagrebačka ulica kod kbr. 30.

OKUČANI, Ulica kardinala bl. Alojzija Stepinca kod kbr. 47; D5.



Međimurska županija:

OPOROVEC (Grad Prelog), na kolniku lokalne ceste LC20039 u visini naselja Oporovec

PODBREST (Općina Orehovica), Autocesta A4 (Zagreb-Goričan) na 18km+790m

TURČIŠĆE (Općina Domašinec), Autocesta A4 (Zagreb-Goričan) na 8km+234m



Osječko-baranjska županija:

SARVAŠ (Osijek), Osječka nova ulica kod kbr. 31; D213

HARKANOVCI (Valpovo), Ulica Matije Gupca kod kbr. 56; D517

SAMATOVCI (Općina Bizovac), ulica Osječka kod kbr. 35; D2

NAŠICE, Ulica Josipa Jurja Strossmayera kod kbr. 153; D2

BILJE, Ulica Kralja Zvonimira kod kbr. 98.

OSIJEK, Južna obilaznica (11. dionica, 12km+130m) kod čvora Trpimirova; D2

OSIJEK, Južna obilaznica (11. dionica, 8km+70m) kod BP Lukoil; D2

STRIZIVOJNA, Ulica braće Radić kod kbr. 530



Požeško-slavonska županija:

VELIKA (Općina Velika), Ulica dr. Franje Tuđmana kod kbr. 2D; ŽC4253

VILIĆ SELO (Općina Brestovac), ulica kroz mjesto Vilić Selo kod kbr. 34, D38



Splitsko-dalmatinska županija:

VRGORAC, Šetalište Mate Raosa kod kbr. 7; D62

KAŠTEL ŠTAFILIĆ, Cesta dr. Franje Tuđmana kod kbr. 1232; D409

KARAKAŠICA (Sinj), Karakašica kod kbr. 96B; D1

VIS (otok Vis), ŽC 6212 (koordinate 43.059 i 16.181

STARI GRAD (otok Hvar), D116 (dionica 2 + 400m)

SELCA (otok Brač), Tolstojeva ulica kod kbr.13; D113

NEREŽIŠĆE (otok Brač), na kolniku D113 (dionica 1 + 200 metara); D113

MUTOGRAS (Općina Podstrana), Cesta Mutogras kod kbr. 37; D8

MARUŠIĆI (Omiš), na kolniku D8 kod raskrižja s Ulicom dr. F. Tuđmana; D8.

TROGIR, Trogirska obilaznica (17. dionica, 1km + 800m); D8

BRELA, Breljanska ulica kod kbr. 45; D8

MUĆ, ulica Vlaka kod kbr. 65; D56

PRUGOVO (Općina Klis), Ulica Ivana Pavla II. kod kbr. 62; D56

KAŠTEL SUĆURAC (Grad Kaštela), cesta F. Tuđmana kod kbr. 4



Varaždinska županija:

LEPOGLAVA, Trakošćanska ulica kod kbr. 10A; D74

NOVI MAROF, Varaždinska ulica kod kbr. 108; ŽC2269

NOVI MAROF, Zagorska ulica kod kbr. 82; D24

Virovitičko-podravska županija

BAČEVAC (Općina Gradina), ulica kroz mjesto Bačevac kod kbr. 22; ŽC4030

PEPELANA (Općina Suhopolje), ulica kroz mjesto Pepelana kod kbr. 92; D80

CRNAC (Općina Crnac), ulica Kolodvorska kod kbr. 25; ŽC4030

VIROVITICA, Ulica Matije Gupca kod kbr. 139