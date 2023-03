Vozači saniteta podigli 18 tužbi zbog neisplata covid dodatka. Ravnatelj: 'Sve ću ih tužiti ...'

Dugo već vrije nezadovoljstvo u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu (NZHM) Varaždinske županije koje je kulminiralo s 18 privatnih tužbi vozača saniteta koji su prijavili ravnatelja Mladena Smoljaneca zbog neisplate covid dodataka.

- Početkom godine vozači saniteta varaždinske županije došli su kod nas u sindikat i ispričali s kojim se problemima susreću. Došli smo do frapantnih podataka što se ondje događa. Nismo znali jer ondje nismo imali svojih članova. Recimo oni već 2,5 godine ne dobivaju covid dodatak na svoju plaću. Prva dva mjeseca im je ravnatelj onda bi im isplatio umjesto na ukupan fond sati, samo koliko su vozili i onda je i to ukinuo. Treba naglasiti da je Vlada uvela taj covid dodatak kao obavezan za vozače saniteta i hitne pomoći jer su oni konstantno izloženi. Ne znaju jesu li vozili zaražene ili ne dok god ne stignu na testiranje – tvrdi nam Vladimir Markuš sindikalni povjerenik i voditelj vozača saniteta Sindikata medicinske sestre i tehničari zajedno. Pojasnio je kako je time svaki od djelatnika koji je trebao dobiti covid dodatak na plaću zakinut prosječno za 100 eura.

- U dvije i pol godine svaki djelatnik je po tome uskraćen za 2500 do 3000 eura. Tužbama zahtijevaju da se to isplati, a pripremaju i kaznenu prijavu protiv ravnatelja – dodaje Markuš.

Prozvani ravnatelj Mladen Smoljanec kratko nam se javio. Nasmijano je rekao da zapravo nema što ni reći, ali neka pitamo. Pitali smo je li istina da djelatnicima nije isplaćivao covid dodatke i, ako nije, zašto nije?

- Sve im je do centa isplaćeno – kratko će Smoljanec. S obzirom na to da je pitanje covid dodatka kap u moru optužbi koje navode djelatnici protiv ravnatelja pitali smo i kako komentira njihove navode da ih mobingira?

- Ništa nisam dobio službeno i ne mogu to komentirati. Ako me za tako nešto optužuju podignut ću kaznene prijave protiv sindikata kada dozna tko širi te priče – rekao je.

Jedan od ljudi koji nema straha otvoreno progovoriti o problemima u odnosima s ravnateljem i poslovanju je sindikalni povjerenik Ladislav Juhas koji godinama radi kao vozač saniteta.

- Malo tko se usuđuje suprotstaviti Smoljancu jer ovdje uglavnom rade mladi ljudi koji se boje da će onda izgubiti posao. Jedna od situacija je bila da kada sam se vratio s bolovanja jer sam bio uganuo nogu kupio mi je radničke cipele sa željeznim pojačanjima na peti i prstima. To su cipele za rad na gradilištu u kojima ne možete voziti jer nemate osjećaj. Nisu propisani dio radne opreme za vozače saniteta. Suprotstavio sam mu se i rekao da neću to niti jer ne mogu sigurno obavljati posao, počeo mi se prijetiti. Tražio sam ga pismeno da obrazloži po koji pravilnicima i zakonima to od mene zahtjeva da bi me potom premještao po ispostavama. To je suptilan način kažnjavanja – kaže nam Juhas. Dodaje da do premještaja je četiri godine radio u Novom Marofu.

- Onda me poslao u Ivanec pa Varaždin. Davao mi je isključivo jutarnje smjene. Drugi riječima kada nemate smjenski rad imate osnovnu plaću dakle manje primanja. Veliki problem je komunikacija s ravnateljem koji ne prihvaća nikakve sugestije niti podnosi da se netko s njime ne slaže i izuzetno teško je raditi u takvom okruženju. Broj opomena svih djelatnika najbolje govori kako on vodi ovaj zavod. Opomene se dobivaju i ako vuneno postavu iz zimskog odjela stavite preko narančaste kao vestu jer nam je tako nekada ugodnije. Odmah vam se prijeti otkazom – kaže nam Juhas. Slično zbori i specijalistica hitne medicine dr. med. Anđela Simić.

- Još lani smo putem stručnog vijeća izrazili stav da ravnatelj kao ekonomista trebao bi se po stručnim pitanjima savjetovati sa strukom no to se nije primjenjivalo. Recimo kada su liječnici išli cijepiti ljude protiv covida ravnatelj je odlučivao što ćemo nositi od opreme. Puno je djelatnika dobilo opomene pred otkaze i to iz nevjerojatnih razloga. Tražili smo da ako im daje opomene vezano za struku da to mora proći stručno vijeće no to je izignorirano i ravnatelj i daje sam daje opomene. Puno kolega nam je zbog takvog odnosa otišlo kaže dr. Simić pa konkretno navodi: "Nedavno su otišle dvije kolegice specijalistice. Jedna je otišla u Zabok, a druga sama otplatila dug za specijalizaciju te otišla u inozemstvo. Treća nas također napušta i odlazi raditi u jedni zagrebačku bolnicu. To nije klasična fluktuacija djelatnika jer su kolegice otišle zbog suptilnog mobinga koji vrši ravnatelj – kaže dr. Simić navodeći da je teško pobrajati koliko je liječnika, medicinskih sestara, tehničara i vozača napustilo njihov zavod nezadovoljni, kako kaže, odnosno ravnatelja prema njima. Pitali smo ravnatelja Smoljaneca ima li podatak koliko je liječnika, medicinskih sestara, tehničara i vozača dalo otkaz od 2016. otkako on vodi zavod?

- Nemam taj podatak. Fluktuacija je velika zbog specijalizacije – rekao je. Dr. Simić bila je jedna od specijalizanta koja je 2003. došla u Varaždin iz Zagreba u kojem dan danas živi.

- Od tada ovdje radim i radit ću jer volim ovaj posao no neke stvari treba mijenjati. Gledajte lani je 30 liječnika dalo svoj potpis podrške stručnom vijeću koje je pokušavalo uspostaviti suradnu s ravnateljem s ciljem najboljeg mogućeg zbrinjavanja ljudi na našem području. Vozimo ih u poluraspadnutim vozilima što je izuzetno neugodno za pacijente. Recimo ako netko ima prijelom, u našem vozilu i na najmanju grbu krevet poskače pa ih držimo rukama i vozimo sporo no i to im teško pada. Ljute se na nas, a nije do nas – rekla je. Dodaje kako su namjerno tražili isključivo tada podršku liječnika.

- Poučeni dosadašnjim iskustvom nismo htjeli upetljavati medicinske sestre, tehničare i vozače da im se ravnatelj ne bi zbog toga osvećivao. Računali smo da će manje dirati nas jer ćemo mi lakše do posla u drugoj ustanovi – zaključila je.

