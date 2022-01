Krajem prošlog tjedna, policijski službenici imali su pune ruke posla u Varaždinu. Naime u petak 21. siječnja u večernjim satima su tzv. "presretačem" zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 43-godišnjak.

Vozač je bio pod utjecajem alkohola u koncentraciji 2.21 g/kg i to još u trenutku kada mu je prethodno poništena vozačka dozvola zbog prethodno prikupljenih bodova, izvijestila je PU varaždinska.

Radi se o osobi koja učestalo ponavlja ovakve postupke, a stoga mu je privremeno oduzeto osobno vozilo.

"Obzirom da se radi o višestrukom recidivistu u činjenju istovrsnih prekršaja od počinitelja je privremeno oduzeto motorno vozilo kojim je upravljao uz prijedlog sudu za trajno oduzimanje istog. Vozač je zbog navedenih prekršaja i bojazni da će i dalje činiti prekršaje uhićen i doveden u Policijsku postaju Varaždin gdje je zadržan do otriježnjenja. Nakon toga je doveden na prekršajni odjel Općinskog suda u Varaždinu, uz prijedlog za izricanje kazne zatvora u trajanju do 120 dana, ali je isti nakon saslušanja od strane suca prekršajnog odjela Općinskog suda u Varaždinu pušten na slobodu", objavila je policija.

Za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu do 40000 kuna i kazna zatvora do 120 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije do 12 mjeseci, a po pravomoćnosti odluke o prekršajima i izricanje 6 negativnih prekršajnih bodova.