Vozio pijan i bježao policiji: 'To nisam bio ja, nego moj prijatelj'

D. V. (35) na bjelovarskom je Prekršajnom sudu kažnjen s 10.300 kuna i ostaje 10 mjeseci bez vozačke dozvole zbog vožnje u pijanom stanju i bježanja policiji.

On je oko ponoći vozio svoj Mercedes C klase, križevačkih registarskih oznaka, kroz Sv. Ivan Žabno i kad mu je policajac podigao reflektirajuću tablicu „stop“, on je umjesto da stane, još više nagazio po gasu i nastavio vožnju prema obližnjem naselju gdje živi.

Na sudu je policajac izjavio kako se vozio „vrludajući“ po cesti s jedne na drugu stranu. Pokušali stići vozeći 180 kilometara na sat, a on im je sve više odmicao. Nije se obazirao što policajci pod rotirkama voze za njim.

Slalom vožnja po glavnoj prometnici trajala je nekih 4 kilometra i pri tome ugrožavao ostale vozače jer je ulazio u „škare“. Nakon toga skrenuo je prema naselju i parkirao automobil u dvorištu obiteljske kuće. Ubrzo su stigli policajci jer su prepoznali automobil i u dvorištu zatekli vozača.

Nakon što je dobrovoljno pristao na alkotest utvrdili su da ima 2,22 promila alkohola u krvi. Na sudu se branio kako on te noći nije vozio automobil niti je bio u njemu, već da ga je vozio njegov prijatelj koji ima punomoć ovjerenu kod bilježnika. Na upit suca zašto je puhao, ako nije vozio, rekao je da nije znao, te da je u dvorište izašao ispratiti goste, jer su imali feštu do par minuta ranije.

Sud je predložio sučeljavanje, ali se on nije odazvao na to ročište. Uz to on je višestruko kažnjavan zbog prometnih prekršaja, pa sudac nije povjerovao njegovom iskazu i donio je osuđujuću presudu. Uz novčanu kaznu dužan je na platež 580 kuna sudskih troškova.