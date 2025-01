Vozio s 2,39 promila, drugome našli oružje u autu, treći odbio test na droge... Sud ih pustio

Splitska policija je na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom vikenda iz prometa isključila 131 vozača te ih kaznila zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Jedan od njih imao je 2,39 promila alkohola, a zaustavljen je dok je vrludao cestom iz smjera Podstrane u subotu oko 20 sati. Dojavljeno je kako vozač prelazi iz trake u traku zbog čega su policajci odmah krenuli u akciju te ga i pronašli. Obavljenom provjerom utvrđeno je da 53-godišnjak upravlja vozilom iako mu je na snazi rješenje o ukidanju i oduzimanju vozačke dozvole zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova i ima zabranu do rujna 2026.godine.

Odbio se podvrgnuti ispitivanju na prisutnosti opojnih droga i lijekova u organizmu iako je upozoren da time čini prekršaj. S obzirom na visoku koncentraciju alkohola i činjenicu da je 53-godišnji vozač višestruki ponavljač prometnih prekršaja, uhićen je i zadržan u postaji do otrježnjenja. Utvrđeno je da je počinio tri teška prometna prekršaja, a u optužnom prijedlogu zatraženo je da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora od 60 dana, novčana kazna u visini od 3960 eura i uz optužni prijedlog odveden je na nadležni sud. Sud ga je pustio na slobodu i odlučio naknadno donijeti odluku o krivnji.



Isti dan oko jedan ujutro, u Solinu je zaustavljen 43-godišnji vozača za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola od 1,45 promila i prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije. Doveden je u policijsku postaju i zadržan do otrježnjenja, a vozilo je privremeno oduzeto. U sklopu istraživanja temeljem naredbe suda obavljena je pretraga tijekom koje je pronađeno oružje kategorije C koje nije bilo čuvano na način kako je to propisano zakonom.

Obzirom da je 43-godišnjak ponavljač prometnih prekršaja i ranije je kažnjavan zbog vožnje u alkoholiziranom stanju zatraženo je da mu se zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana odredi zadržavanja, izricanje ukupne kazne zatvora u trajanju od 150 dana i novčane kazne u iznosu od 1999 eura.

Uz optužni prijedlog odveden je na nadležni sud. Sud ga je pustio na slobodu i odlučio predmet staviti u redovan postupak.

U nedjelju je zaustavljen 37-godišnji vozača koji se na zahtjev policijskih službenika odbio podvrgnuti testiranju na prisutnost droge u organizmu. Doveden je u policijsku postaju i zadržan.

Obzirom da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji je do sada više puta prekršajno kažnjavan zbog počinjenja prometnih prekršaja zatraženo je od suda da mu se odredi zadržavanje, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci. Uz optužni prijedlog odveden je na nadležni sud.