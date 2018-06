Vraćamo se dugim rukavima: Jutro na kopnu obavila magla

U četvrtak je diljem Hrvatske bilo sunčano i jako toplo. Živa je u termometrima, u velikom dijelu Hrvatske, skakala iznad 30 stupnjeva, a onda je u petak uslijedio šok.

Naglo zahlađenje, obilna kiša i pad temperature tako su obilježili petak. I dok je dan prije temperatura bila oko 30 stupnjeva, u petak je iznosila oko 15 stupnjeva. Najhladnije je u petak bilo na Puntijarki, gdje je u 11 sati izmjereno svega 6,7 stupnjeva. S druge strane, najviša temperatura izmjerena je na Marjanu i iznosila je 28,6 stupnjeva.

Lipanj najnestabilniji mjesec

Meteorolog Milan Sijerković ističe da je upravo lipanj najnestabilniji ljetni mjesec u kojem je grmljavinsko nevrijeme vrlo česta pojava.

- Promjene temperature ne utječu toliko na organizam koliko zapravo utječe promjena vlage. Kod promjene vremena ciklona je naš najveći neprijatelj. Pred ciklonu je zabilježen povećan broj srčanih udara. Sad kad je zahladilo tijelo je dobro i nema poteškoća - kaže Tanja Pekez-Pavliško, specijalist obiteljske medicine. Dodaje kako je ljudskom tijelu najteže dan prije promjene vremena. Pritom je najteže kroničnim bolesnicima, prije svega astmašima, onima s povećanim tlakom i srčanim bolesnicima. Prije nagle promjene vremena svoje aktivnosti treba svesti na minimum.

- Naravno da čovjek ne može samo ležati, ali kod dolaska ciklone ljudi se ne bi smjeli forsirati i raditi velika pospremanja, košenje trave i slično. Trebali bi voditi život nekim normalnim tempom - kaže doktorica.

Prije promjene bitno je umjereno jesti i piti, izbjegavajući gazirana pića, šećere i masnu hranu. Naglo zatopljenje, zaključuje Pekez-Pavliško, nije toliko problematično.

Temperature u porastu, ali ljeto je ipak na pauzi

Narednih dana temperature će ipak malo porasti, ali ne dovoljno da bismo mogli reći da se ljeto vratilo.

U subotu će biti pretežno sunčano, na kopnu uz umjerenu naoblaku, a tijekom jutra bilo je i magle. Vjetar će biti slab, u Slavoniji do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito u prvom dijelu dana, a poslijepodne prolazno sjeverozapanjak. Najviša temperatura od 17 do 22 na kopnu te od 23 do 27 °C na obali i otocima, najavljuje DHMZ.

U cijeloj zemlji u nedjelju bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, no uglavnom bez oborina. Na Jadranu pretežno sunčano, poslijepodne uz umjerenu naoblaku te i dalje razmjerno vjetrovito. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena i na udare jaka bura, poslijepodne prolazno sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu između 15 i 20, a najviša dnevna od 18 do 23 na kopnu te od 23 do 27 °C na moru.

Slično vrijeme zadržat će se, prema aktualnoj prognozi, i cijeli sljedeći tjedan pa ćemo na povratak pravog ljeta ipak još malo pričekati i predahnuti od nesnosnih vrućina.