'Live long and prosper', mural Mr. Spocka, prvog časnika broda Entreprise, nedavno je prefarban novim, ne tako atraktivnim grafitom kojeg potpisuje 'Herzy'. Prisjetimo se, isti mural legendarnog lika kultne znanstveno-fantastične serije Zvjezdane staze kojeg je utjelovio glumac Leonard Nimoy, naslikao je street art kolektiv Pimp My Pump još 2015. godine u Jankomirskoj ulici, nedaleko od Učeničkog doma Selska te je mural s vremenom postao simbol kvarta.

Trešnjevčani, a posebno 'trekkeri' (op.a ljubitelji Zvjezdanih staza) ostali su sablažnjeni nakon što su vidjeli da njihovog omiljenog kvartovskog murala više nema, a negativni komentari nizali su se od društvenih mreža pa nadalje.

- To je bilo nešto što me razveselilo kad sam prvi put prošetala kvartom. Legendarni Spock. I sad ga, kažete, više nema. Otužno. There's no prosper any more - samo je jedan od komentara ispod fotografije prešaranog Spocka.

No, ipak, nije sve ostalo samo na komentarima i žustrim raspravama. U svemu se izrodila ideja, odnosno inicijativa da se Mr. Spock vrati nazad. U grupi Naša Trešnjevka, naš kvart, Krešimir Radielović pokrenuo je inicijativu prikupljanja sredstava kako bi se ekipa Pimp My Pump-a ponovno udružila i oslikala novi mural posvećen Leonardu Nimoyu, glumcu koji je utjelovio lik Spocka, i to na 'puno većem platnu'.

- Sama ideja rodila se zbog velikog interesa članova kvartovske Facebook grupe 'naša Trešnjevka, naš kvart', gdje su stanovnici kvarta i zagrebački trekkiji izrazili nezadovoljstvo prešaravanjem prvobitnog murala, nastalog prema ideji jednog od članova kolektiva Pimp my Pump-a, Bernarda Radića, koji je i sam trekkie te čiji je nedavno uginuli pas i sam dobio ime po kultnom Spocku - rekao nam je Krešimir.

Radielović je, naime, kao administrator kvartovske grupe koja broji oko 8 000 članova, zbog velikog interesa pokrenuo prikupljanje sredstava za izradu velikog murala posvećenom Spocku, i to u neposrednoj blizini prvotnog murala, samo ovaj puta bi novi mural trebao krasiti cijeli zid stambene zgrade.

- Stanarke koje žive u zgradi gdje je predviđena izrada novog murala potrudile su se ishoditi suglasnost ostalih stanara za ukrašavanje velikog bočnog zida njihove zgrade - ispričao nam je te otkrio da gotovo svi Trešnjevčani nestrpljivo iščekuju početak same akcije.

- Sredstva za boje i najam dizalice uplaćuju se izravno na račun udruge Preuredi moju pumpu (Pimp my Pump). Prema dogovoru, stanje prikupljenih sredstava treba biti transparentno i dato na uvid donatorima i zainteresiranoj javnosti, no do ovog trenutka nismo dobili uvid u stanje iako smo to tražili prije nekoliko dana, ali nadamo se da ćemo kroz budući period sve to riješiti i da ćemo uskoro krenuti s tim. Ovaj model ukrašavanja kvarta uličnim muralima planiramo i dalje provoditi sa ostalim Trešnjevačkim i zagrebačkim uličnim umjetnicima - kaže Krešimir pa dodaje da će se eventualni višak sredstava, prema zamisli Bernarda Radića, donirati jednoj od udruga za zaštitu životinja.