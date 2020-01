'Vratio sam im uređaj. Oni su mislili da sam somalski pirat!'

Iskrcali smo taj pakleni stroj, evo maloprije sam ga predao. Platili su mi štetu, sve je bilo u redu u primopredaji. Potpisali su oni papir da sam im preda, sve je ok. Pokušao sam snimiti, ali nisu mi dali da slikam, ispričao nam je ribar Darko Kunac, koji je u srijedu navečer kod Mljeta pronašao neobični uređaj za koji se uspostavilo da je s američkog broda koji je prolazio tom rutom.

Stvar je postala još zanimljivija kad se ispostavilo da je uređaj iz NASA-e te nakon što su Amerikanci tražili ribara Darka da im vrati uređaj. Kontaktirali smo MORH i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ali zasad nismo dobili odgovor. Priču je prvi objavio portal Morski.hr.

Ribar Darko ispričao nam je kako su tekli pregovori s Amerikancima.

- U početku pregovora je bilo nezgodno, bilo je prgavo. Mislili su ti Amerikanci da sam nekakav somalski pirat ili tko zna što, mislili su da žvačem koku, da ću im izvući milijune. A onda sam im ja rekao da mene to ne interesira, da imam svoju pamet i da se sa mnom neće igrati. Zaprijetio sam im da ću baciti stroj u more i da sam tvrd orah. Obalna straža je sve prevodila.

- Ma gledaj prijatelju, razočaran sam da oni mogu ovako doći pred moju kuću, u moje dvorište i onda me ovako zafrkavati. Što je ovo, tko ovo dozvoljava? Kako bi se oni osjećali da ja dođem ispred Houstona i da im ovako izvodim? Da dođem kod njih u vrt i radim što hoću? Ajde, molim te.

- Ali nisu oni krivi, oni su tu došli mornari, rade što rade. Ispričali su se, kažu da nije do njih. Njima fala lipa, daleka im bila zemlja. Oni su poslani kao posada, problem su ovi naši što su skinuli gaće pred njima, to je drugi par postola. Ma... bolje da mučim. Što se tiče novca, izvukao sam koliko mi je trebalo, pokrio sam svoju štetu. Nisam se htio puno natezati s njima, rekao sam im slobodno da nazovu ribomaterijal i da provjere koliko koštaju mreže i materijal. Nisam im uzeo za duševnu bol - rekao nam je Darko Kunac.

Podsjećamo, posada ribarskog broda Marian II sa 140 metara dubine povukla je uređaj koji im je pokidao mreže. Uređaj su 'ulovili' između otoka Mljeta i otočića Svetog Andrije u dubrovačkim Elafitima.

Ribar Darko Kunac Bigava za Morski.hr je potvrdio da su ga jutros radio vezom kontaktirali preko VHF kanala 16 s američkog vojnog broda i da su uređaj tražili natrag. To bi bila i prva potvrda podrijetla pronađene, čini se ipak, vojne 'igračke'.

'Ne dam ga dok mi ne plate'

- Zvali su me priko VHF-a. S njima je Hrvatska obalna straža. Traže da im ga vratim, a ja ne dam dokle se šteta ne isplati, rekao je ribar Kunac koji je jučer ispričao da mu je uređaj na mrežama ostavio štetu od oko 20 tisuća kuna. Još lažu da je bio radio oglas. Provjerio sam preko obalne radio postaje Dubrovnik i nema nikakvog oglasa - ispričao je jutros Darko Kunac Bigava kojeg je zvao i lučki kapetan na kojeg, kažu, rade pritisak da Kunca zamoli da vrati uređaj.

- Eto, hrvatski časnik obalne straže laže hrvatskog ribara i sudionika Domovinskog rata koji mu je državu stvorija i da posal i uniformu. Zanimljivo - ispričao je Darko Kunac Bigava.

'Kažu da imaju dolare, čekaj da ja to preračunam'

Amerikanci mu znaju i nadimak 'Bigava', čuo ih je da ga spominju.

- Opet su me zvali na radio stanicu, pa na kraju i na mobitel. Pričao sam s našim ljudima, mislim da je jedan od njih poručnik korvete. Ponovio sam im da ne dajem ništa bez naknade štete! Rekli da će se javit. Onda je zvao lučki kapetan iz Dubrovnika i da su njega zvali i rekli mu da ja to vratim i da će mi štetu nadoknaditi. Nisam htio pristati na nikakva obećanja, nego ja njima ovo, a oni meni neka plate odmah jer šteta nije mala. Rekli su da zapovjednik ima novca.

- Maltretiraju me psihički. Osim mog imena i prezimena čuo sam da spominju i nadimak „Bigava“, znači da su čitali što je pisalo na portalu jutros. Na kraju su mi rekli da zapovjednik ima dolare na brodu, pa sam im odgovorio da moram izračunat koliko je to dolara. Ono šta me najviše ražalostilo je da mi se na telefon javlja hrvatski časnik obalne straže s palube stranog broda i kaže na kraju „Ajde javite mi da ne trošim impulse", kaže Kunac.

Potvrda: Uređaj stigao iz NASA-e

Morski.hr jutros je pisao da su u međuvremenu dobili i dokument koji potvrđuje da je uređaj u Hrvatsku stigao u studenom i to s adrese Stennis Space Centar, odnosno američkog svemirskog centra NASA-e.

Doznajemo i to da su Amerikanci (a s time i naše ključne službe, Ministarstvo obrane prije svega) upoznati s razlogom zašto je uređaj tamo ali to ne mogu komentirati za medije. Naš izvor nam nije smio reći više osim da se na adresi pošiljatelja nalazi Maritim tactical control (ili pomorski taktičko-zapovjedni center) koji je vlasnik uređaja.

Na fotografiji možete vidjeti „Waybill number“, odnosno broj pošiljke koji odgovara onome na naljepnici uređaja pronađenog u moru kod Mljeta. U dokumentu možete vidjeti odakle je pošiljka poslana, kuda je putovala i kad je stigla, navodi Morski.

Navedeni paket putovao je DHL-om, što se može provjeriti i po broju paketa.