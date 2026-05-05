67. dan je rata. Prekid vatre je na rubu pucanja dok Amerikanci potapaju iranske brodove, a Revolucionarna garda gađa brodove u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu
Donald Trump: Luđaci u Iranu neće imati nuklearno oružje!
Iran: Posljednjih dana nismo izveli napade na UAE!
Emirati su ranije izvijestili da su drugi dan zaredom bili meta napada raketama i dronovima iz Irana nakon četiri tjedna relativnog mira.
Više pročitajte OVDJE.
Trump opet opleo po papi: 'On ugrožava mnoge katolike...'
Predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je ponovno kritizirao papu Lava XIV., ovaj put uoči posjeta američkog državnog tajnika Marca Rubija Vatikanu koji je planiran ovog tjedna.
Više pročitajte OVDJE
Donald Trump: Iran bi trebao dići bijelu zastavu predaje!
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u utorak je ocijenio da iranska vojska više nije u stanju voditi rat i rekao da bi Teheran "trebao dići bijelu zastavu predaje", ali je previše ponosan da bi to učinio.
Više pročitajte OVDJE.
Američki trgovinski deficit porastao preko 60 mlrd. dolara
Američki deficit u razmjeni sa svijetom u ožujku je uvećan na nešto više od 60 milijardi dolara, uz snažniji rast uvoza od rasta izvoza, pokazali su u utorak podaci američkog ministarstva trgovine.
Više pročitajte OVDJE.
Trump okružen djecom: "Luđaci u Iranu neće imati nuklearno oružje"
Američki predsjednik Donald Trump je u Bijeloj kući tijekom događanja s djecom komentirao temu rata s Iranom. Okružen malom djecom, Trump je ponovio svoje tvrdnje o ratnim uspjesima američke vojske u Iranu.
"Danas smo na burzi dosegli rekordne razine svih vremena, unatoč onom malom okršaju. Nazivam to okršajem jer Iran nema nikakve šanse. Nikada ih nisu ni imali. Oni to znaju, to mi i priznaju kad razgovaramo. A onda izađu na televiziju i pričaju kako im ide odlično", poručio je Trump.
Američki predsjednik potom se posvetio iranskom nuklearnom programu. Dok su se neka djeca oko njega vrpoljila, Trump je nastavio govoriti o Iranu.
"To su bolesni ljudi i nećemo dopustiti luđacima da imaju nuklearno oružje. Moć nuklearnog oružja je nešto o čemu ne želim ni razgovarati. Ali to se jednostavno neće dogoditi. Teško smo ih porazili", izjavio je Trump.