Donald Trump: Luđaci u Iranu neće imati nuklearno oružje!

Trump okružen djecom: "Luđaci u Iranu neće imati nuklearno oružje"

Američki predsjednik Donald Trump je u Bijeloj kući tijekom događanja s djecom komentirao temu rata s Iranom. Okružen malom djecom, Trump je ponovio svoje tvrdnje o ratnim uspjesima američke vojske u Iranu.

"Danas smo na burzi dosegli rekordne razine svih vremena, unatoč onom malom okršaju. Nazivam to okršajem jer Iran nema nikakve šanse. Nikada ih nisu ni imali. Oni to znaju, to mi i priznaju kad razgovaramo. A onda izađu na televiziju i pričaju kako im ide odlično", poručio je Trump.

Američki predsjednik potom se posvetio iranskom nuklearnom programu. Dok su se neka djeca oko njega vrpoljila, Trump je nastavio govoriti o Iranu.

"To su bolesni ljudi i nećemo dopustiti luđacima da imaju nuklearno oružje. Moć nuklearnog oružja je nešto o čemu ne želim ni razgovarati. Ali to se jednostavno neće dogoditi. Teško smo ih porazili", izjavio je Trump.