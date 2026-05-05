Obavijesti

News

Komentari 67
IZ MINUTE U MINUTU

Donald Trump: Luđaci u Iranu neće imati nuklearno oružje!

Piše 24sata,
Donald Trump: Luđaci u Iranu neće imati nuklearno oružje!
Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

67. dan je rata. Prekid vatre je na rubu pucanja dok Amerikanci potapaju iranske brodove, a Revolucionarna garda gađa brodove u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu

Pokretanje videa...

Iranska revolucionarna garda otkrila je kartu novog "područja kontrole" u Hormuškom tjesnacu 01:09
Iranska revolucionarna garda otkrila je kartu novog "područja kontrole" u Hormuškom tjesnacu | Video: 24sata/reuters
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja

Iran: Posljednjih dana nismo izveli napade na UAE!

24sata
Foto: Karamallah Daher

Emirati su ranije izvijestili da su drugi dan zaredom bili meta napada raketama i dronovima iz Irana nakon četiri tjedna relativnog mira.

Više pročitajte OVDJE.
 

Trump opet opleo po papi: 'On ugrožava mnoge katolike...'

24sata
Foto: Kylie Cooper

Predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je ponovno kritizirao papu Lava XIV., ovaj put uoči posjeta američkog državnog tajnika Marca Rubija Vatikanu koji je planiran ovog tjedna.

Više pročitajte OVDJE

Donald Trump: Iran bi trebao dići bijelu zastavu predaje!

24sata
Foto: Evelyn Hockstein

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u utorak je ocijenio da iranska vojska više nije u stanju voditi rat i rekao da bi Teheran "trebao dići bijelu zastavu predaje", ali je previše ponosan da bi to učinio.

Više pročitajte OVDJE.

Američki trgovinski deficit porastao preko 60 mlrd. dolara

24sata
Foto: Kevin Lamarque

Američki deficit u razmjeni sa svijetom u ožujku je uvećan na nešto više od 60 milijardi dolara, uz snažniji rast uvoza od rasta izvoza, pokazali su u utorak podaci američkog ministarstva trgovine.

Više pročitajte OVDJE.
 

Trump okružen djecom: "Luđaci u Iranu neće imati nuklearno oružje"

Američki predsjednik Donald Trump je u Bijeloj kući tijekom događanja s djecom komentirao temu rata s Iranom. Okružen malom djecom, Trump je ponovio svoje tvrdnje o ratnim uspjesima američke vojske u Iranu.

"Danas smo na burzi dosegli rekordne razine svih vremena, unatoč onom malom okršaju. Nazivam to okršajem jer Iran nema nikakve šanse. Nikada ih nisu ni imali. Oni to znaju, to mi i priznaju kad razgovaramo. A onda izađu na televiziju i pričaju kako im ide odlično", poručio je Trump.

 Američki predsjednik potom se posvetio iranskom nuklearnom programu. Dok su se neka djeca oko njega vrpoljila, Trump je nastavio govoriti o Iranu.

"To su bolesni ljudi i nećemo dopustiti luđacima da imaju nuklearno oružje. Moć nuklearnog oružja je nešto o čemu ne želim ni razgovarati. Ali to se jednostavno neće dogoditi. Teško smo ih porazili", izjavio je Trump.

Komentari 67

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026