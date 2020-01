'Vratit će se sad crno tržište petardi, bit će gore nego ikad'

Zabrana prodaje i korištenja petardi srozat će hrvatsko tržište pirotehnike vrijedno oko 150 milijuna kuna, te u pitanje dovesti barem 1300 radnih mjesta, ali i otvoriti prostor crnom tržištu, koje nikad nije bilo dostupnije, upozorili su predstavnici hrvatskih tvrtki koje se bave pirotehnikom, te stručnjaci, povodom objave prijedloga izmjena Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Vlasnici tih tvrtki navode da je to rezultat to žestokih lobiranja civilnih udruga za zaštitu životinja te javnosti, no upućeni smatraju da zabrana neće donijeti ništa dobro, piše Poslovni dnevnik.

Foto: Borna Filić/PIXSELL Prije mjesec dana udružili su se u Strukovnu pirotehničku udrugu, a za predsjednika su izabrali Branka Šimaru, umirovljenog vatrogasnog stručnjaka koji je 90-tih bio šef MUP-ovog Odjela za zaštitu od požara i eksploziva. Državi će predložiti kompromis, dodatno smanjivanje broja dana za prodaju petardi, sa sadašnjih 15 na 10 dana, te dana upotrebe sa šest na tri dana.

Šimara je jedan od autora prvih zakona koji su uveli red u korištenje pirotehnike, te podsjeća na vremena zabrane pred više od 20 godina, kad se pucalo više nego ikada.

Nitko ne može spriječiti ljude da kupuju petarde izvan Hrvatske

- Prije osamostaljenja Hrvatske, kad je sve bilo zabranjeno, za Božić nismo mogli ući u crkvu od petardi, danas na Božić gotovo nitko ne puca. To smo postigli upravo aktualnom regulativom kojom smo ograničili prodaju i korištenje petardi, te regulirali kvalitetu proizvoda i uveli sigurnosne standarde koji prije nisu postojali i petarde su se kupovale na crno. Bile su svakakve kvalitete, loše su skladištene i ne bi ordradile na vrijeme, zbog čega su češće bile i ozljede. Danas je strogo regulirano sve, od toga kakav se papir smije koristiti do razine buke koju proizvode petarde. Nitko ne može spriječiti ljude da nastave kupovati petarde izvan Hrvatske - pojasnio je Šimara.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Franjo Koletić, vlasnik Pirotehnike Mirnovec, koja s 40 milijuna kuna drži najveći udjel na tržištu, tvrdi da će mu novi zakon srezati većinu prihoda, navodi Poslovni.

Foto: Borna Filić/PIXSELL - Ono što smo 20 godina gradili sad će se urušiti. Uveli smo red u kojem nije bilo potrebe za prodajom ispod tezge. Na crno tržište zabranom neće se preliti samo petarde, koje nama u Mirnovcu čine oko 30 posto prihoda, nego i prodaja ostalih pirotehničkih sredstava. Samo u prosincu uplatili smo sedam milijuna kuna PDV-a u proračun - kaže Koletić kojem zbog rizika posla s petardama u pitanje dolaze i daljnja ulaganja u Fun Park Mirnovec kod Biograda.