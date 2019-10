Vrdoljak: Posavec je propustio priliku za postati šefom HNS-a

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak u utorak je, nakon što je međimurski župan Matija Posavec objavio da nakon 15 godina napušta HNS, rekao da njegov odlazak ne smatra izdajom, ali da je Posavec propustio šansu preuzeti stranku.

"Mislim da je propustio šansu preuzeti stranku. Prije dvije godine počeli smo ga promovirati kao potencijalnog predsjednika, onda je on napustio sve funkcije u stranci. Od mene nikad niste čuli loše riječi o svojim bivšim članovima, tako isto ne mislim govoriti o Matiji, niti mislim da on to zaslužuje", rekao je Vrdoljak na izvanrednoj konferenciji za novinare sazvanoj nakon Posavčeve izjave da napušta HNS.

Istaknuo je kako je HNS u potpunosti stao iza Posavca u kampanji za EU izbore, s jedinim ciljem da svoje potencijalne lidere unutar stranke pokuša predstaviti građanima. "Ustrajat ćemo u tome, neće nas obeshrabriti da podržavamo svakog našeg potencijalnog novog lidera, ne samo HNS-a nego i hrvatske politike", poručio je Vrdoljak.

Nakon europskih izbora, koje je Posavec osobno shvatio kao loš rezultat, prestao je biti timski igrač, tvrdi Vrdoljak, te se stvorio "fiktivni jednosmjerni sukob sa strankom u cjelini".

"Dobio sam osjećaj da Matija traži izgovor za odlazak i da je to trajalo već nekoliko mjeseci", istaknuo je Vrdoljak dodavši da je na teambuildingu u Karlovcu i na Središnjem odboru jasno tražio od Posavca da članstvu HNS-a kaže odlazi li ili ostaje.

Podsjetio je da HNS ima više od 30.000 članova, više od 30 gradonačelnika i načelnika, više od 50 zamjenika gradonačelnika, načelnika i župana te niz ljudi koji danas funkcioniraju u lokalnim zajednicama. Oni ne odustaju od borbe za otvorenu, tolerantnu i proeuropsku Hrvatsku, kaže Vrdoljak.

Na konstataciju da je Posavec bio jedan od popularnijih HNS-ovih članova, rekao je da se ne suočavaju po prvi put s takvom situacijom. Što se tiče koalicije s HDZ-om i mogućnosti da još ima članova HNS-a koji se ne slažu s njom, Vrdoljak je rekao da u stranci imaju jednoglasne odluke, a on najbolje zna koliki je izazov funkcionirati u koaliciji s HDZ-om.

Bilo je puno hrabrije ući u koaliciju, nego što je hrabro izaći iz nje, ustvrdio je.

Posavec je u utorak izvijestio da je nakon 15 godina istupio HNS-a i najavio da će do kraja ovoga mandata biti nezavisni župan.

Pojasnio je kako se na taj korak odlučio jer su putevi stranačkog vodstva i njegovog poimanja i djelovanja u politici suštinski suprotni.