Vrdoljak u Splitu gradi stanove vrijedne čak 16,4 milijuna kuna

Svi stanovi imaju pogled na more. Moderna arhitektura, kvalitetni materijali. Cijena već od 2300 eura po četvornom metru.

Tako se reklamira stambena zgrada nedaleko od splitske plaže Žnjan. Luksuzne stanove površine od 65 do 137 kvadrata gradi bivši ministar gospodarstva i čelnik HNS-a Ivan Vrdoljak i njegov stranački kolega Klement Bašić preko tvrtke Sunčani Žnjan. Nakon što je otkriveno da je šef HNS-a upravo kupio stan u Zagrebu od 168,5 kvadrata za 2,4 milijuna kuna, sada otkrivamo i detalje ovog luksuznog projekta u Splitu. Radi se o zgradi koja ima 10 stanova, dva poslovna prostora i garažna mjesta. Na gradilištu se vidi da se zgrada ubrzano dovršava.

- Do Uskrsa bi trebalo sve biti gotovo, kaže nam jedan od inženjera koje smo zatekli na gradilištu.

Uvjeren je kako će se rokovi ispoštovati jer se radi “punom parom”. Teška mehanizacija je svoje odradila, majstori za unutarnje radove sada vode glavnu riječ. Vrdoljakov stambeni objekt, za razliku od nekih novogradnji u susjedstvu, imat će pristojne prometnice i okućnicu.

Prema oglašenoj cijeni, kvadratura stanova i poslovnih prostora vrijedi oko 16,4 milijuna kuna. Ali sam Vrdoljak nam je potvrdio da ih prodaju po višoj cijeni od onih na stranicama tvrtke: nešto nižoj od 3000 eura.

- Prodaja ide dobro i mogu reći da ćemo pristojno zaraditi jer smo podigli nivo kvalitete gradnje u Splitu. Ja sam ušao u projekt naknadno, Bašić je već imao zemljište koje je kupljeno od privatnika, a nije bilo nikakvih prenamjena zemljišta, rekao nam je kratko Vrdoljak.

Poručio je i da je dao pozajmicu svom partneru, ali da je ona vraćena od avansa prodaje stanova na Žnjanu, pa ju je onda iskoristio za kupnju stana u Zagrebu. Detalje o visini pozajmice nije htio otkriti, ali nam je njegov partner rekao da se radi o 450.000 kuna.

Podsjetimo, Vrdoljak nam je u srijedu odgovorio da je stan u Zagrebu kupio i od prodaje tvrtke kojoj je bio vlasnik od 2001. godine, kreditom od 140.000 eura i pozajmicom od prijatelja kojeg nije htio otkriti. Nije pričao ni o kojoj tvrtki se radi pozivajući se na poslovnu tajnu i ugovore o povjerljivosti, ali je naglasio da je sve čisto i da je sa svime upoznata Porezna uprava.

Njegov suradnik iz HNS-a nam je rekao da je navodno dobio oko 1,5 milijuna kuna od prodaje udjela u tvrtki Ato inženjering iz Osijeka. Vrdoljak je, prema tom izvoru, prodao udjel još 2010. godine, ali mu je isplata došla tek godinu dana otkako je prestao biti dužnosnik jer prije po zakonu nije mogla biti isplaćena. Vrdoljak nije smio upravljati udjelima u tvrtki, pa ni Ato inženjering dok je bio ministar, dogradonačelnik Osijeka ili saborski zastupnik. Inače, prije tri godine je upravo HDZ s kojima je sada HNS koalicijski partner prozvao Vrdoljaka da je Ato inženjering dobio poslove od HEP-a u vrijednosti 150 milijuna kuna dok je on bio ministar. I tvrtka i Vrdoljak su opovrgnuli da je ministar imao ikakvog utjecaja na njihovo poslovanje.

Klement Bašić, partner od Ivana Vrdoljaka i HNS-ov vijećnik u splitsko dalmatinskoj županiji nam je potvrdio da je on osnovao tvrtku Sunčani Žnjan i kupio zemljište, a onda je pozvao i stranačkog šefa u partnerstvo. Sada su suvlasnici tvrtke po pola. Nije nam mogao otkriti točne cijene po kojima će prodavati stanove jer tvrdi da je to poslovna tajna, a vjeruje i da će se cijene mijenjati naviše kada stanovi budu završeni. Pitamo ga kako je došlo do partnerstva?

- Pozvao sam ga zbog iskustva, znanja i pameti i nisam se prevario. On je uz prava preuzeo i sve obveze i to mi daje sigurnost. Ja sam kupio zemljište od prijatelja i odlučio se za stanogradnju jer sam godinama u tom sektoru, a za politiku i nisam više previše zainteresiran. Ja sam od 1986. privatnik i nikada nisam bio na državnim jaslicama, kaže Bašić.

Kako je neobično dati lukrativan projekt bez naknade, pitali smo ga koliko je Vrdoljak uložio i je li mu dao pozajmice kako nam je sam rekao. Bašić odgovara da je Vrdoljak u pola tvrtke ušao sa pola temeljnog kapitala: 10.000 kuna.

- Jeste mi dao i 450.000 kuna pozajmice sa svim zakonskim obvezama. Bilo je to na kratko, na tri mjeseca ove godine, jer mi je trebalo za komunalije. Ali to sam mu brzo vratio jer mu je trebalo za kupnju stana u Zagrebu, kaže Bašić i on dodaje da je Porezna uprava upoznata sa svime.

Tvrtka Sunčani Žnjan ima u poslovnom izvješću navedenu pozajmicu od 5,5 milijuna kuna na kraju 2018. godine, a ne radi se o bankovnom kreditu. Tko je to posudio tvrtki? Bašić kaže da ne bi govorio čiji je to kapital, ali nam je potvrdio i da se ne planiraju zaustaviti na ovom projektu s 10 stanova. Nego u blizini planiraju nastaviti gradnju i novih zgrada, ali kaže "o tom, potom".

- Treba zaokružiti financijsku konstrukciju, treba vremena i kapitala. U Splitu vam je sad cijena kvalitetne gradnje 1250 eura, a zemljište 600 eura, odgovara na opasku da će biti novca kada prodaju ove stanove.

On također potvrđuje izjavu Vrdoljaka da zemljište nije kupljeno od države ili lokalne uprave, te da nije mijenjan detaljni urbanistički plan nego su gradili po onom važećem iz 2008. godine.

Inače, prošle godine je tvrtka Sunčani Žnjan imala 92.400 kuna gubitaka, prihod od tek 13 kuna i imovinu vrijednu 5,3 milijuna kuna. Ipak, na kraju godine su u blagajni imali 167.000 kuna. Za ovu godinu nisu objavljeni financijski podaci, ali očito su aktivniji zbog izgradnje stanova.

Sam Vrdoljak ima i drugu privatnu tvrtku kojoj je i vlasnik i direktor. Radi se o softverskoj tvrtki Livit koju je osnovao u rujnu 2018. godine. Bila je registrirana na adresi u Zagrebu na kojoj je Vrdoljak bio podstanar u stanu obitelji Brizar. Upravo od Brizara je kupio i novi stan. Tvrtka je u prvih četiri mjeseca imala gubitke od 33.562 kune i dva zaposlena. Ali Vrdoljak nam je samo poručio da će ove godine imati izvrsne rezultate i da ne radi s državom.

