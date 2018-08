Vrdoljak za restrukturiranje, kaže da se kasnilo s reakcijom

Ivana Vrdoljaka, koji je danas posjetio Špancirfest novinari su tražili da komentira situaciju u Uljaniku. Rekao je da on osobno smatra da se zakasnilo s reakcijom, ali nije precizirao tko je zakasnio, rekavši da nema sve informacije jer nije uključen u proces. Kazao je i da je, s obzirom na iskustvo koje ima još dok je bio ministar, premijeru iznio dvije opcije rješavanja problema: ili hitno prihvaćanje programa restrukturiranja ili programirani i kontrolirani stečaj. U slučaju mogućeg stečaja traži da netko demistificira sam stečaj jer on ne znači da će ljudi završiti na ulicama.

"Stečaj znači da će se nastaviti raditi u novim okolnostima, da se moraju završiti brodovi i da se mora dio garancija vratiti. Ja osobno zastupam restrukturiranje ali nemam punu informaciju je li to skuplje za građane od stečaja. I jedno i drugo je vrlo skupo ali i vrlo važno jer brodogradnja u Hrvatskoj nije samo interes 4500 tisuća zaposlenih u Uljaniku već imamo sveučilišta, fakultete, srednje škole, vezana društva, institute," rekao je Vrdoljak, koji je uvjeren da brodogradnja može raditi na profitabilnoj osnovi.

Podsjetio je da kada je on bio ministar gospodarstva također bilo prijetnji ili štrajkom ili zaustavljanjem proizvodnje tijekom restrukturiranja Brodosplita, 3. maja i Brodotrogira. Dodao je da to restrukturiranje nije bilo jeftino ali da je sve funkcioniralo.

Na kraju je kazao da je pred Vladom i izazov usvajanja garancijskog programa i da ubuduće treba pratiti sva hrvatska brodogradilišta i vidjeti kako im pomoći da ugovaraju poslove i posluju pozitivno. Na kraju je pozvao Vladu i resorno ministarstvo da što hitnije odluče na koji će način iznaći sredstva za restrukturiranje i za isplatu zaostalih plaća.

'Politička cijena plaćena ostavkom Dalić'

Vrdoljak je odgovorio i na pitanje vezano uz "aferu hotmail" i Agrokor istučući da niti on osobno niti HNS u doba stvaranja radne grupe, povjerenstava i zakona nisu bili dio Vlade.

"To morate pitati HDZ i Most, koji su tada formirali Vladu i de fakto organizirali radne grupe, povjerenstva imali sastanke i pisali zakone. Ne znamo tko se s kim i koliko puta sastao i to ne možemo niti znati. Ono što je naš zaključak je da je do kvalitetne nagodbe došlo, a da je politička cijena u nedovoljnoj transparentnosti procesa plaćena ostavkom Martine Dalić," izjavio je Vrdoljak. Poručio je da se sada oko Agrokora treba početi baviti pitanjima što će sutra biti s radnicima, njihovim plaćama kao i vezanim tvrtkama.

Na pitanje je li uz Martinu Dalić trebao otići i premijer, ponovio je da pitanje o tome tko je sudjelovao na sastancima i koliko puta treba pitati HDZ i Most jer, kako je rekao, protagonisti najrelanije mogu reći što je istina. Isto je odgovorio i na pitanje oko odgovornosti ministra Marića, za kojeg je Most već ranije tražio ostavku.

Vrdoljak je u društvu ministra Predraga Štromara i ministrice Blaženke Divjak te lokalnih članova stranke obišao Špancirfest kojeg, naglasio je, redovito obilazi u posljednjih desetak godina. Kazao je kako je to uz festival dobrih emocija i sajam obrtništva, u čemu su Varaždin i sjever Hrvatske lideri. Dodao je da je sjever Hrvatske najuređeniji dio države uz najnižu nezaposlenost ali i s najnižim plaćama što treba ispraviti.