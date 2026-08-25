VREMENSKI VRTULJAK Stiže još osvježenja, a kraj tjedna donosi nove ekstremne temperature

Nakon pretežno sunčanog ponedjeljka, Hrvatska ulazi u tjedan pravih vremenskih kontrasta. Utorak donosi prolaznu promjenu i kišu, no bit će to tek kratki predah prije novog, snažnog toplinskog vala koji će svoj vrhunac dosegnuti krajem tjedna, donoseći ekstremne vrućine u veći dio zemlje.

Tijekom utorka sa zapada stiže naoblačenje koje će donijeti promjenjivo i nestabilno vrijeme. Očekuju se kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, koji mjestimice mogu biti i izraženiji, osobito na području sjevernog Jadrana i u Gorskom kotaru. Ovaj prodor vlažnog zraka donijet će i osvježenje, pa će temperature u unutrašnjosti pasti na ugodnijih 25 do 26 stupnjeva. Na istoku zemlje ostat će toplije, do 30 °C, dok će Dalmacija, pogotovo krajnji jug, biti uglavnom pošteđena oborina uz nastavak vrućina do 34 °C. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak.

Foto: Rain Alarm

Već od srijede slijedi brza stabilizacija vremena i postupno razvedravanje. Iako u gorju i na istoku zemlje ujutro još može pasti pokoji kratkotrajni pljusak, u većini krajeva prevladavat će sunčano. Temperature će ponovno početi rasti, a u četvrtak će biti još toplije, što će biti uvod u vrhunac toplinskog vala.

Petak donosi ekstremne vrućine diljem zemlje

Vrhunac ljetnih vrućina očekuje nas u petak, kada će se temperature u unutrašnjosti penjati do ekstremno visokih vrijednosti. Prema [službenim prognozama DHMZ-a, u središnjoj Hrvatskoj, Slavoniji i Baranji živa u termometru dosezat će 37, a lokalno i vrućih 38 Celzijevih stupnjeva. Ništa ugodnije neće biti ni na Jadranu, gdje se najviše dnevne vrijednosti predviđaju između 31 i 35 °C. Osjećaju sparine pridonijet će i umjereno jugo. Zbog iznimno visokih temperatura, nadležne službe izdat će upozorenje na veliku opasnost od toplinskog vala koji može negativno utjecati na zdravlje.

Ekstremne vrućine neće se dugo zadržati. Već u subotu prognostički modeli najavljuju novu promjenu vremena. Očekuje se porast naoblake, a s njom i mjestimična kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji su vjerojatniji u kopnenim predjelima. Temperature će se u subotu sniziti. Nedjelja bi ponovno trebala donijeti stabilnije i sunčanije vrijeme.

*uz korištenje AI-ja