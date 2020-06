Vrijeme za produženi vikend: Kiša, kiša pa još malo kiše...

U subotu je veći dio Hrvatske u žutom meteoalarmu koji znači potencijalno opasno vrijeme. U nekim regijama bit će grmljavinskog nevremena. U nedjelju još malo kiše, u ponedjeljak smirivanje

<p>U Hrvatskoj će u subotu od jutra biti kiše, od sredine dana i pljuskova praćenih grmljavinom, piše <a href="https://meteo.hr/index.php"><strong>Državni hidrometeorološki zavod. </strong></a></p><p>Na Jadranu će biti pretežno sunčano, na sjevernom dijelu mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren, ponegdje bura. Na kopnu umjeren sjeverozapadni i zapadni.</p><p>Najviša temperatura od 20 do 25, na Jadranu od 24 do 29 stupnjeva.</p><h2>Pogledajte video: Nevrijeme u petak pogodilo Zagreb</h2><h2>Hrvatska u nedjelju</h2><p>U većini kopnenih krajeva promjenljivo i pretežno oblačno te danju manje toplo.</p><p>Ponegdje kiša, osobito u Slavoniji mjestimice moguće obilnija i to glavninom u prvom dijelu dana. Na Jadranu barem djelomice sunčano uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak na krajnjem sjeveru i jugu, piše <a href="https://meteo.hr/index.php?tab=prognoza&it=sutra" target="_blank"><strong>DHMZ.</strong></a></p><p>Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u Slavoniji, Baranji i Podravini na udare mjestimice jak. Na Jadranu ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 15 do 20 °C.</p><p>Najviša dnevna između 18 i 24, na Jadranu od 23 do 28 °C.</p><h2>Vrijeme na Dan antifašističke borbe</h2><p>Od ponedjeljka će diljem zemlje biti sunčanije. Puhat će slab i umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, na Jadranu i bura, piše DHMZ. Ponegdje će vjetar na udare biti jak, osobito na istoku i jugu.</p><p>Bit će toplije nego u nedjelju.</p><h2>Žuti alarm za veći dio zemlje</h2><p>DHMZ je za subotu označio žuti meteoalarm za područje Osijeka, Zagreba i okolice, Karlovca, Gospića i Rijeke.</p><h2>Obilna kiša u Slavoniji</h2><p>U tim dijelovima je moguće grmljavinsko nevrijeme.</p><p>U nedjelju će se vrijeme smiriti, a dosta kiše moglo biti biti u Slavoniji.</p><p>Na Facebook stranici HR vrijeme objavili su kako bi na području Slavonije moglo pasti i do 50 litara kiše po četvornom metru, dok bi u susjednoj Bosni i Hercegovini moglo pasti čak 150 litara!</p>