Vruće akcije na našim plažama: Bez stida se prepustili strastima

Izmjenjivanje strasti na javnim plažama neizostavne su scene u Hrvatskoj gotovo svakog ljeta. Naši čitatelji kroz godine zabilježili su parove koji vode ljubav u Novigradu, Makarskoj, Splitu, na Zrću...

<p>Kad bi vas policajci zatekli u vrućim strastima na plaži, kazna bi iznosila oko 750 kuna ili 30 dana zatvora. No, mnogi parovi ipak ne mare za novčane niti zatvorske kazne pa sve češće svjedočimo seksu na plaži. Nekoliko koktela i ljetne strasti nagnaju ih da se malo više opuste poput dvoje mlađih ljubavnika koji su se nedavno seksali na glavnoj gradskoj plaži u Novigradu. </p><p>- Ti se ljudi nisu obazirali na komentare, nastavili su po svom dok im roditelji djece koja su se igrala na nekoliko metara dalje nisu počeli prilaziti i upozoravati ih da su na dječjoj plaži - ispričala je zgrožena čitateljica koja je u petak oko podneva svjedočila vrućoj sceni u Novigradu kraj Zadra. </p><p>Paru nije smetala publika niti tridesetero djece koji su plivali i igrali se u plićaku. Prekrili su se ručnikom da se ne primijeti što rade, iako je bilo očigledno. Čitateljica koja je snimila par u akciji kaže kako u svoje 32 godine života nije vidjela ovakav scenarij te smatra da je to nepoštivanje drugih ljudi na plaži. </p><p>Seks su prekinuli ljutiti roditelji koji su par upozoravali kako su oko njih djeca.</p><p>- To je inače prostor za djecu, a bilo je i starijih ljudi na kupanju. Srećom, mislim kako djeca nisu primijetila što se događa - rekla je čitateljica. </p><p>To nije prvi slučaj seksa na plaži u Hrvatskoj. Prije dvije godine mladić i djevojka su na žutoj patkici vodili ljubav, udaljeni svega 50-ak metara od obale na Zrću. Nakon spolnog čina, vjetar im je otpuhao patkicu pa su iz mora morali goli izaći na obalu. </p><p>Na Zrću je bilo još 'vatrenih' ljubavnika. Jedan par je čak razdvajao zaštitar, ali mladić se nije 'skidao' s djevojke. Prepustili su se strastima usred dana.</p><p>Iste godine prizor seksa snimljen je i na splitskim Bačvicama. Mladi par se potpuno prepustio strastima i nimalo nije mario za ljude oko sebe. </p><p> </p><p>Na stjenovitoj plaži u Kostreni, zaneseni par je 2018. vodio ljubav. Nisu se obazirali na slučajne prolaznike koji su ih mogli snimiti, što se i dogodilo. Čitatelj 24sata ovjekovječio je njihove vruće strasti na plaži. </p><p>U kolovozu 2017. dvoje mladih seksalo se usred Makarske. Prolaznici su bili u šoku, a britanski turisti, koji su snimili prizor, potiho su se smijuljili iza kamere.</p><p>U svibnju iste godine čitateljica je poslala snimku para koji se u nedjeljno poslijepodne seksao na plaži Borik u Zadru, a nisu ih omeli drugi turisti niti djeca koja su trčkarala okolo. </p><p>Ni Hvar nije ostao zakinut za scene seksa. U srpnju 2016. čitateljica je snimila ljubavni par u klinču. Snimka je nastala u 5 ujutro. </p><p>- Vraćala sam se iz disco cluba. Na jednoj uzbrdici između auta kraj autobusne stanice ugledala sam par kako se seksa. Nisam mogla vjerovati - rekla je tada čitateljica. </p><p>Svi koji su vidjeli ovaj prizor samo su se nasmijali i nastavili dalje. Nitko nije zvao policiju, a čitateljica tvrdi kako je kasnije na društvenim mrežama vidjela fotografije para koje su snimljene i dva sata kasnije, a na kojima su spavali. </p>