Nastavlja se niz sunčanih dana. U većini krajeva i u petak će prevladavati vedro vrijeme, uglavnom na kopnu jedino uz pokoji oblak, prognozira meteorolog Darijo Brzoja za dnevnik hr.

- Mnogima je upravo ova druga polovica kolovoza i omiljeno vrijeme za odmor. Vikend pred nama tako bit će idealan upravo za odmaranje. Bilo da ste negdje uz rijeku ili na plaži, možete očekivati posebno lijep smiraj dana te uz pregršt boja uživati u prirodi- kazao je Brzoja

- Većinom sunčano pratit će nas od jutra, dosta vedrine očekuje se u cijeloj zemlji. Na kopnu bez nekog značajnijeg vjetra, na moru mjestimice tek slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 9 do 14, a na Jadranu od 18 do 23 stupnja. Sigurno ste i sami primijetili kako je noću i ujutro svježije, no ta svježina nakon nekoliko valova nesnosne vrućine, dobro nam je došla - rekao je Brzoja.

Temperatura mora od 25 do 27

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne zato neće biti svježe, dapače, nego još mrvicu toplije nego u četvrtak. Zadržat će se i sunčano, a temperatura će biti oko 28 stupnjeva.

Najviša dnevna temperatura u petak slična i u Slavoniji i Baranji. Od sredine dana prolazno tek umjerena naoblaka, a većinom će i prevladavati sunčano. U svakom slučaju, i vrlo toplo.

I u gorju i na sjevernom Jadranu u petak će biti dosta sunca naravno, kao i drugdje. Na moru će poslijepodne puhati uglavnom zapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer ponovno bura. 30-ak stupnjeva očekujemo na obali i otocima te ugodnih 24 do 28 u gorskoj Hrvatskoj, u onom najtoplijem dijelu dana.

I u Dalmaciji sunčano. Sunčano, vrlo toplo, ali pomalo i vruće. Danju će puhati vjetar s mora, a navečer i ujutro slaba do umjerena bura. Temperatura, većinom oko 30.

Temperatura mora je uglavnom između 25 i 27 stupnjeva,

Promjena vremena od ponedjeljka

Pretežno sunčano, vrlo toplo, ali u većini krajeva i vruće vrijeme pratit će nas idućih dana. Za vikend tek povremeno malo oblaka, dok ih nešto više očekujemo u ponedjeljak u najzapadnijim predjelima pri čemu bi od sredine dana moglo biti i malo kiše.

Toplije nego u četvrtak i u petak uz maksimalne vrijednosti temperature oko 30 stupnjeva.

I na Jadranu će većinom prevladavati sunčano vrijeme.

U ponedjeljak tek oblačnije na sjevernom dijelu uz mogućnost za pokoji pljusak. Tad će duž obale zapuhati i jugo najavljujući promjenu vremena. Do utorka će se ipak zadržati vruće uz barem 30-ak stupnjeva pa tako i idućih dana nesmetano uživajmo u ljetnim aktivnostima.

DHMZ: Pretežno sunčano i toplo

Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, češćom u unutrašnjosti, najviša dnevna temperatura između 26 i 31 Celzijev stupanj, u unutrašnjosti Dalmacije koji stupanj viša, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za petak.

Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu ujutro te ponovno navečer slaba do umjerena bura, pod Velebitom mjestimice i s jakim i olujnim udarima, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.