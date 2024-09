Vrući rujan se nastavlja: Sutra temperature idu i do 36°C!

Sunčano, vruće, ali us osvježenje. To je kratki rezime vremenske prognoze koja nas čeka u utorak. Rujanske vrućine i dalje ne popuštaju, a prognostičari s DHMZ-a najavili su temperature i do 36 Celzijevih stupnjeva.

- Uz jači dnevni razvoj oblaka lokalni pljuskovi se očekuju u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj, a može ih biti i na obali - priopćio je DHMZ.

Foto: DHMZ

Vjetar će tijekom dana biti većinom slab, a poslijepodne na Jadranu prolazno umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 27 Celzijevih stupnjeva.

Izdano je i žuto upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku izuzev zagrebačke i karlovačke regije.

Foto: DHMZ