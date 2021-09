Saborska zastupnica Vesna Vučemilović koja je nakon razlaza s Domovinskim pokretom prešla u redove Suverenista, gošća je emisije Nedjeljom u dva. Stranku je nedavno napustio i njen brat Miroslav Škoro, a upravo je to bila i glavna tema na početku emisije.

- Kroz zadnjih godinu dana sam potvrdila dobivenim glasovima da su insinuacije koje se pojavljuju u medijima zapravo ružne. Ima i kritika, koje su čak i konstruktivne, od toga da mi kritiziraju frizuru, ali ima i pohvala - rekla je na početku te komentirala razlaz s Domovinskim pokretom.

- Teško je govoriti o motivima drugih ljudi. Iznenadio me takav razvoj događaja i svi smo dovedeni pred svršen čin. Ja u potpunosti vjerujem svome bratu i smatram da je to sve bilo nepotrebno što se dogodilo - rekla je.

- To su mutne rabote i mislim da nitko nije bio dovoljno glup da radi kazneno djelo. Ali mislim da su neki ljudi imali prevelika očekivanja i premalo strpljenja. Tužno je što je Domovinski pokret najveći gubitnik jer je rejting stranke u slobodnom padu. Susrećem ljude na terenu koji su dvije godine volontirali za stranku i za tu ideju, žao mi je najviše zbog njih što se sve dogodilo na taj način. Bila je to dobra priča i imala je budućnost, mogla je čak postati i druga stranka po snazi, ali to više nije moguće - istaknula je na pitanje o snimanju.

- Moga brata su doveli pred svršen čin i on je tu ostavku dao u afektu - rekla je te komentirala priče o karticama, vinu, cd-ovima

- To je sve demantirano. Škoro i Brajković ikada nisu imali karticu DP-a to se sve besramne laži koji je novi vrh DP-a lansirao u medije. To je jedna nova razina prljavosti. Sve se oko DP-a gradilo oko imena Miroslava Škore, on je na estradi prisutan više od 30 godina. Koristili smo njegovo ime, prezime pa čak i to vino koje je netko naručio. To je dobro vino koje osvaja nagrade i uzelo se da se dodatno brendira. Onda se javlja kaže da nije prljavo, to kažu oni koji moral ne bi prepoznali da sjedi pokraj njih u tramvaju - kaže.

- Ne želim biti ničiji advokat, a tako i svoga brata. U kampanjama se zna dogoditi puno toga na što vi ne možete utjecati. Izaći iz nekih PR kuhinja, nekih takozvanih PR stručnjaka nešto dok je kandidat na terenu i onda on mora ući u taj vlak htio ne htio. Ne želim nikoga abolirati pa tako ni sebe ni njega, ali ako se sjetite onih čitanja tamo na Zrinjevcu tamo su neki drugi ljudi čitali nekakve iznose, radili neke stvari. Oni su zapravo i osmislili cijelu kampanju. Kandidat je taj koji ujutro izađe iz kuće, krene na teren i on je cijeli dan na trenu. Slično vam je sa onom tvrdnjom "Može HDZ ne može Plenković". To se prepisuje Miroslavu Škori, mada on to nikada nije prvi rekao. On je to kasnije preuzeo kao narativ kad je to već izašlo van. Ja osobno sam mu rekla da je to glupo, da to nije trebalo raditi. Koliko sam ja imala utjecaja na to, nisam. I ja sam se nekad iznenadilo i to vrlo neugodno kada sam nešto pročitala. Jesam li bratu rekla da to ne valja i ne treba, pa jesam. Jesam li odmah? Pa nisam, zato što jednostavno nisam imala vremena. On je bio na terenu, ja sam bila na terenu, oboje smo bili kandidati. Kampanje su inače vrlo zahtjevne - rekla je na cjelokupnu prošlu kampanju na lokalnim izborima.

- To su ljudi koji su uzdizali brojne i Kolindu i Brunu Esih..u zvijezde,a onda poslije ih blatili i Miroslav Škoro je samo još jedan u nizu. Tko je sljedeći neka se zapita. Zbog određenih povezanosti ljudi iz vrha stranke koji su sada i na čelu te stranke s određenim medijskim kućama neke su stvari su jednostavno neizbježne. Koliko god ih pokušali izbjeći ponekad je to neuspješno. Ja na svu sreću nisam bila toliko često kao neke druge moje kolege. Ne opravdavam se, gosti su na toj televiziji bili brojni dužnosnici tipa i predsjednik vlade Andrej Plenković i to više puta nego ja - nastavila je na optužbe na račun Škore.

- To su namjenski novci iz proračuna koji se moraju koristiti za aktivnosti stranke tako da ne vjerujem da je možda to, možda je kod nekih, možda i nije, ne znam. Meni u svakom slučaju nije motiv bavljenja politikom da bi ostvarila nekakve prihode za sebe. Ja sam dobro živjela i prije, radila sam u gospodarstvu preko 20 godina, predajem na fakultetu i uvijek se mogu vratiti baviti profesijom za koju sam se i školovala. Moj cilj bavljenja politikom je bio učiniti nešto za kraj iz kojeg dolazim i općenito za Hrvatsku jer smatram da možemo i moramo bolje. Budućnost koja je pred nama ovisi o nama. Mi se često postavljamo kao da će nam ispunjenje nekog cilja ostvariti sve. Tako je bilo i sa ulaskom u Europsku uniju. Mi smo sve podredili tome - rekla je spomen 24 milijuna kuna iz proračuna stranke kao mogući razlog raspada DP-a.