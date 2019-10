Vučetić: Izdali su vas isti oni koji se bore protiv ćirilice

Neovisni saborski zastupnik Marko Vučetić se osvrnuo na današnji serijal prosvjeda u korist i na radost bivših, sadašnjih i budućih žrtava svih oblika, pogotovo seksualnog, nasilja.

“Za sve one kojima nije jasno da se borbom za pravdu za silovane djevojčice i žene, borimo i za pravdu za silovane djevojčice i žene u ratu, trebamo to jasno ponoviti: borimo se za pravdu za silovane djevojčice u žene u RH. Za to se ne bore oni koji su protiv ćirilice.

Zbog toga se posebno obraćam svim silovanim Vukovarkama: izdala vas je država, izdali su vas isti oni koji se bore protiv ćirilice i tu borbu pretvaraju u borbu protiv vaših silovatelja, a tako štite sebe i njih – sebe od političke smjene, a njih od zakona i zatvora.”, napisao je Vučetić na facebooku.